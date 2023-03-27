شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق "بلاى أوف" نصف نهائى دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الاثنين، منافسات "بلاى أوف" نصف نهائى دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2022 / 2023، بعد تأجيلها من 25 مارس إلى يوم 27 من الشهر ذاته.

وتأهل إلى الدور نصف النهائي كل من الأهلي، الزمالك، سموحة، وطلائع الجيش”، وستقام المباريات على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن يلتقي كل فريقين فى مباراتين، حيث تقام المباراة الأولى اليوم مارس الجاري، بينما ستقام المباراة الثانية يوم الثلاثاء الموافق 28 مارس، وفي حال التعادل سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة وستقام يوم الخميس الموافق 30 مارس المقبل.

وتم تأجيل المباريات بسبب البث التلفزيوني، وجاءت مواعيد مباريات يومي الإثنين والثلاثاء كالتالي:

- الأهلي يواجه نظيره سموحة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

- الزمالك في مواجهة طلائع الجيش في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة.

وكما أعلنت لجنة المسابقات تعليمات الخاصة بمباريات “البلاي أوف” لدوري كرة الطائرة رجال:

-الدور النهائي :

الخاسر من (۱) × الخاسر من (۲) المركزين الثالث والرابع.

الفائز من (١) × الفائز من (۲) المركزين الأول والثانى وتحديد بطل الدورى موسم 2023/2022.