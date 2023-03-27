اخبار الرياضه

بعثة المنتخب الأولمبى تعود من زامبيا اليوم

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المنتخب الأولمبى تعود من زامبيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة منتخب مصر الأولمبى، بقيادة روجيريو ميكالى، من زامبيا اليوم الاثنين على متن طائرة، خاصة بعد خوض مباراة الإياب فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 عاما، وهى البطولة التى يتأهل منها الثلاثة الأوائل مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024.

وتضم قائمة المنتخب 25 لاعبا فى زامبيا هم:  حراسة المرمى: علي الجابري- حمزه علاء -  محمد أحمد "سيحة"، خط الدفاع: "محمد أشرف- حسام عبد المجيد- محمد طارق-حاتم محمد "سكر"- محمد مغربي- أحمد عيد -  وعمر فايد "، خط الوسط: "أحمد نبيل "كوكا"- رأفت خليل- مصطفى سعد ""- إبراهيم عادل- محمود صابر - عماد ميهوب - عربي بدر- محمد شحاتة- محمود جهاد- احمد  عاطف قطة - عبد الغني محمد- زياد فرج - علي زعزع ، خط الهجوم: "أسامة فيصل- عبد الرحمن عاطف أجويرو".

 

ويرأس بعثة المنتخب الأولمبى فى زامبيا محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على المنتخب ويضم الجهاز الفنى كلا من : البرازيلى ميكالى المدير الفنى ومواطنيه تياجو المدرب العام وليونياردو مدرب الأحمال وبيدرو محلل الأداء ، ووائل رياض المدرب وسيد السويركي مدرب الحراس ومحمود حرب المدير الإدارى والدكتور طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي وخالد سرحان المترجم ود.صلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيعي ود.قاسم قدري أخصائي التأهيل ومحمد محمود واحمد شوقي للتدليك وعيد سليمان وعلاء سعيد واسلام شاكر للمهمات.

 

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا