شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المنتخب الأولمبى تعود من زامبيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة منتخب مصر الأولمبى، بقيادة روجيريو ميكالى، من زامبيا اليوم الاثنين على متن طائرة، خاصة بعد خوض مباراة الإياب فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 عاما، وهى البطولة التى يتأهل منها الثلاثة الأوائل مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024.

وتضم قائمة المنتخب 25 لاعبا فى زامبيا هم: حراسة المرمى: علي الجابري- حمزه علاء - محمد أحمد "سيحة"، خط الدفاع: "محمد أشرف- حسام عبد المجيد- محمد طارق-حاتم محمد "سكر"- محمد مغربي- أحمد عيد - وعمر فايد "، خط الوسط: "أحمد نبيل "كوكا"- رأفت خليل- مصطفى سعد "ميسي"- إبراهيم عادل- محمود صابر - عماد ميهوب - عربي بدر- محمد شحاتة- محمود جهاد- احمد عاطف قطة - عبد الغني محمد- زياد فرج - علي زعزع ، خط الهجوم: "أسامة فيصل- عبد الرحمن عاطف أجويرو".