شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل: نفسى أرجع تانى رقم 1 فى مصر وهدفى الانضمام للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد أبو جبل، حارس نادى البنك الأهلى، أنه حاليا مركز مع البنك الأهلى للابتعاد من مراكز الهبوط والعودة للمكانة الطبيعية للفريق.

وقال محمد أبو جبل، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "مستمر فى البنك الأهلى وعقدى 3 سنوات مقبلة وملتزم به، وأى عرض لا بد من موافقة إدارة البنك وأنا أحترم ذلك".

وأضاف أبو جبل: "التنظيم الدفاعى للبنك الأهلى سبب الفوز على الزمالك، وتركيزى الآن مساعدة الفريق للابتعاد عن مراكز الهبوط".

وتابع: "هدفى الانضمام لمنتخب مصر مجددا وليس شرطا أن تكون فى الأهلى والزمالك للانضمام للمنتخب، ووجود محمود جاد ومحمد صبحى فى المنتخب أكبر دليل".

وعن العروض، قال محمد أبو جبل: "أنا لاعب محترف ومن الطبيعى التواجد فى أى ناد، ونفسى أرجع تانى رقم 1 فى مصر ومحمد الشناوى حارس كبير جدا واختيارات المنتخب بتفرض ترتيب، والقاعدة فى حراسة المرمى كبيرة فى مصر".

وحسم البنك الأهلى تأهله لدور الثمانية من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات دور الـ16 من عمر مسابقة رابطة الأندية المحترفة.

سجل ثلاثية البنك الأهلى، كريم بامبو ومحمد هلال وعبد الله جمعة لاعب الزمالك بالخطأ فى مرماه.