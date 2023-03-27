شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام المريخ السودانى فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى لنادى الزمالك صفحة مباراة البنك الأهلى التى أقيمت مساء أمس، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات دور الستة عشر بكأس رابطة الأندية المحترفة، من أجل الاستعداد لمواجهة المريخ السودانى فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري ابطال أفريقيا.

الزمالك فى خمس جولات بدور المجموعات بدوري الأبطال حقق فوزاً وحيداً، بعد الخسارة فى اللقاء الافتتاحي أمام شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة (1-0)، ثم التعادل بنتيجة سلبية مع المريخ السوداني على ملعب "شهداء بنينا" فى ليبيا، قبل الهزيمة أمام الترجى فى الجولة الثالثة بهدفين دون رد على ملعب رادس، قبل أن يعود ويفوز على الترجى بثلاثية مقابل هدف، وأخيراً خسر من شباب بلوزداد الجزائري بثنائية دون رد، ليودع البطولة رسمياً.

وتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جواره فرق الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.

وتأهل الترجى التونسى وشباب بلوزداد الجزائري عن هذه المجموعة فيما ودع الزمالك والمريخ رسمياً وتبقى مباراتهم المقبلة تحصيل حاصل.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام المريخ السودانى

يستعد الزمالك لمواجهة المريخ السودانىفى التاسعة مساء الجمعة المقبل بالجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباريات الزمالك فى دوري الأبطال

تنقل قنوات beIN Sports مباريات الزمالك في دوري أبطال أفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.