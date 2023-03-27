شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يطلب تقريراً عن مصابى فيوتشر استعداداً لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، تقريراً مفصلاً عن حالة المصابين فى الفريق، وذلك بعدما ضربت الإصابات لاعبى فيوتشر خلال الفترة الأخيرة بسبب ضغط المباريات، حيث تأكد غياب عمر كمال عبد الواحد ومحمد فاروق عن المباريات المقبلة لفيوتشر بسبب إصابتهما في الركبة، بينما يعاني مهند لاشين وكريم نيدفيد من إجهاد.

وكشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لفيوتشر، أن ناديه تقدم بشكوى للكاف من شأنها أن تقلب موازين المجموعة الثالثة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويقع فيوتشر في المجموعة الثالثة بالكونفدرالية التى تضم بيراميدز من مصر، والجيش الملكي من المغرب، وإسكو دي كارا من توجو.

ويحتل الجيش الملكي المغربي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، ويليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وفي المركز الثالث يأتي فريق فيوتشر برصيد 8 نقاط أيضا، بينما يتذيل أسكو دي كارا المجموعة برصيد نقطة واحدة.

وكان فيوتشر قد تعادل في أولى مبارياته بدور المجموعات، أمام إسكو دي كارا التوجولي بهدف لمثله وذلك خلال اللقاء الذي أقيم في توجو، وكشف مصدر مسؤول بنادي فيوتشر، أن النادي قدم شكوى لـ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بشأن مشاركة لاعب موقوف من فريق أسكو دو كارا التوجولي في مباراة الفريقين بالجولة الأولى من دور المجموعات لـ الكونفدرالية الإفريقية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة أن هو اللاعب كانجنيفي أما الذي شارك وهو موقوف ضد فيوتشر في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، وسجل هدف تقدم أسكو ضد فيوتشر في الدقيقة الثالثة، ثم سجل محمد فاروق هدف التعادل في الدقيقة 81، ويطالب فيوتشر باحتساب الـ 3 نقاط لصالحه وينتظر رد كاف خلال الأيام المقبلة.

ويستعد فيوتشر لمواجهة بيراميدز يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، حيث يبحث كل فريق عن الثلاث نقاط لحسم تأهله إلى ربع نهائي الكونفدرالية، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.