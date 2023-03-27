المغرب يفجر مفاجأة ويهزم البرازيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فجر المنتخب المغربي، صاحب المركز الرابع بمونديال قطر، مفاجأة مدوية وتغلب على نظيره البرازيلي 2 -1 في مباراة كرة القدم الودية الدولية التي جمعت بينهما أمس في طنجة.

وأهدر منتخب البرازيل العديد من الفرص المحققة، قبل أن يتمكن عبدالحميد صابري لاعب وسط سامبدوريا الإيطالي من تسجيل هدف الفوز للمغرب في الدقيقة 79.

وتقدم سفيان بوفال لاعب الريان القطري بهدف للمغرب في الدقيقة 29 ثم أدرك كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي التعادل للبرازيل في الدقيقة 67 لكن الصابري رجح كفة المغرب قبل 11 دقيقة من النهاية.

وضاعت فرصة محققة لمنتخب السامبا في الدقيقة 13 عندما سدد روني فوق الشباك من مسافة قريبة للغاية، كما أهدر نصير مزراوي فرصة مؤكدة للمغرب من مسافة قريبة، في الوقت الذي أنقذ فيه الحارس ياسين بونو مرمى أصحاب الأرض من هدفين محققين. ولكن الحارس المغربي واصل توزيع هداياه وأرسل الكرة باتجاه فينيسيوس جونيور، الذي سدد كرة عالية (لوب) لكن راية التسلل حالت دون تسجيل نجم ريال مدريد الإسباني، هدفا لمنتخب السامبا.

ولكن على عكس سير اللعب تقدم بوفال بهدف للمغرب بعد تمريرة رائعة من بلال الخنوس.

ومع بداية الشوط الثاني أنقذ بونو المرمى المغربي من تسديدة متقنة لرودريجو، لكن شباك الحارس المغربي اهتزت أخيرا في الدقيقة 67 بعد أن مرت التمريرة الطولية لكاسيميرو من تحت جسده.

لكن صابيري رجح كفة أسود الأطلس بهدف عبر تسديدة رائعة.

وأجرى مينيزيس تغييرات واسعة في صفوف المنتخب البرازيلي، ومنح فرصة الظهور الأول لبعض اللاعبين، حيث كان التشكيل مزيجا بين اللاعبين عديمي الخبرة والنجوم المتألقين من أمثال كاسيميرو وفينيسيوس، لكن ذلك لم يكن كافيا، حيث دفع السامبا ثمن الفرص الثمينة التي أهدرها.