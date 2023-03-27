شكرا لقرائتكم خبر أندريك.. موهبة مدريد صائم عن التهديف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت صحيفة أس (AS) الإسبانية أن الموهبة البرازيلية أندريك مهاجم بالميراس، فقد طريق الشباك وفشل في تسجيل أي هدف خلال الموسم الجديد منذ توقيعه لريال مدريد.

وتعاقد ريال مدريد مع أندريك في 15 ديسمبر 2022، على أن ينضم للفريق بشكل رسمي صيف 2024 عندما يبلغ السن القانونية (18 عاما).

وأكد ريال مدريد في بيانه السابق، أنه حتى موعد وصول أندريك إلى «سانتياغو برنابيو»، سيبقى اللاعب في صفوف بالميراس.

وأوضحت الصحيفة أن أندريك لم يسجل أي هدف في 12 مباراة على التوالي، مكتفيا بتقديم تمريرة حاسمة وحيدة في فوز بالميراس على إنترناسيونال 2-0، مشيرة إلى أن هذا كل ما قدمه الشاب البرازيلي في 729 دقيقة.

وكان بالميراس طالب باستبعاد أندريك من قائمة منتخب البرازيل المشاركة في كوبا أمريكا تحت 20 عاما التي انتهت بتتويج «السامبا» باللقب، من أجل مساعدته على الانسجام مع الفريق الأول لناديه.

وقدم أندريك لمحات فنية رائعة لكن الأهداف لم تأت، الأمر الذي أفقد اللاعب أهميته في الفريق حيث جلس على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين ولم يشارك في أي دقيقة.

وانتشرت صورة لأندريك يوم 23 فبراير 2023، وهو يبكي بعد أن استبدله أبيل فيريرا مدرب بالميراس.

وقال فيريرا «غطى وجهه لأنه بكى، أنا فقط أنتقد نفسي لأنني لم أعانقه لأنه يحتاج ذلك، سيعود مجددا لتسجيل الأهداف إنه في عمر 16 عاما فقط».

ومما زاد الضغوط على أندريك هو أن مواطنه فيتور روكي (18 عاما) لاعب أتلتيكو بارانينسي والمطلوب بشدة في برشلونة، استدعي إلى قائمة منتخب البرازيل للمباراة الودية الدولية ضد المغرب التي خسرها منتخب «السامبا» 1-2.