رونالدو يغيب عن قائمة أفضل معدل تهديفي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتصدر النجم النرويجي إيرلنغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي قائمة أفضل اللاعبين من ناحية المعدل التهديفي، منذ بداية الموسم الجاري 2022-2023. وأبرز موقع «غف مي سبورت» (givemesport) البريطاني إحصائية مثيرة راعت مشاركة اللاعبين مع أنديتهم ومنتخباتهم الوطنية، منذ مطلع الموسم. وجاء النجم النرويجي في الطليعة بسبب انفجاره التهديفي مع «السيتزنز» صاحب الفضل الأكبر في وجود هالاند على رأس القائمة، على اعتبار أنه لعب مع منتخب بلاده مباراتين فقط. وحل الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في المركز الثاني، وهو المتألق مع ناديه، إضافة إلى حصوله على لقب هداف النسخة الأخيرة من كأس العالم 2022 بـ 8 أهداف. وحجز الأرجنتيني ليونيل ميسي (35 عاما) نجم سان جيرمان، المركز الخامس متفوقا على روبرت ليفاندوفسكي وكريم بنزيمة مهاجمي الغريمين برشلونة وريال مدريد على التوالي. وعاش ميسي أياما تاريخية بعد نجاحه في قيادة منتخب بلاده في التتويج بكأس العالم، وهي البطولة الوحيدة التي كانت تنقص خزائن «البرغوث». وإضافة إلى هالاند ومبابي، تفوق على ميسي كل من النيجيري فيكتور أوسيمين والفرنسي ألكسندر لاكازيت، بينما غاب عن القائمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي. قائمة اللاعبين أصحاب أفضل معدل تهديفي:





إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي): 43 هدفا في 39 مباراة بمعدل 1.10 هدف في المباراة الواحدة.



كيليان مبابي (باريس سان جيرمان): 40 هدفا في 42 مباراة بمعدل 0.95 هدف.



فيكتور أوسيمين (نابولي): 25 هدفا في 29 مباراة بمعدل 0.86 هدف.



ألكسندر لاكازيت (ليون): 21 هدفا في 28 مباراة بمعدل 0.75 هدف.



ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان): 30 هدفا في 42 مباراة بمعدل 0.71 هدف.



روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 27 هدفا في 39 مباراة بمعدل 0.69 هدف.



وسام بن يدر (موناكو): 23 هدفا في 35 مباراة بمعدل 0.66 هدف.



كريم بنزيمة (ريال مدريد): 18 هدفا في 28 مباراة بمعدل 0.64 هدف.



إيفان توني (برينتفورد): 17 هدفا في 27 مباراة بمعدل 0.63 هدف.



إيريك مكسيم تشوبو موتينغ (بايرن ميونخ): 19 هدفا في 30 مباراة بمعدل 0.63 هدف.



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