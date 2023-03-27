شكرا لقرائتكم خبر المولد يعود للمربع الأول.. الإيقاف 18 شهرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت لجنة الرقابة على المنشطات في بيان رسمي، أمس، الوصول لتسوية والإبقاء على عقوبة فهد المولد لاعب فريق الشباب والمنتخب السعودي بالإيقاف لمدة 18 شهرا تنتهي في 20 أغسطس المقبل.

وجاء ذلك القرار بعد عمل تسوية وسحب الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA، الاستئناف المقدم من قبلها أمام المحكمة الرياضية الدولية «كاس».

وبذلك ينتهي موسم فهد المولد رفقة الفريق الشبابي، على أن تكون عودته في 20 أغسطس المقبل بالموسم الرياضي الجديد.

فهد المولد صاحب الـ28 عاما، شارك في 11 مباراة بدوري روشن السعودي للمحترفين رفقة الشباب هذا الموسم ومرر تمريرة حاسمة واحدة، إضافة لمشاركته في مباراتين بدوري أبطال آسيا 2022.

وكان مركز التحكيم الرياضي السعودي أصدر في أغسطس الماضي قرارا بتخفيف عقوبة المولد، الموقعة عليه من قبل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، الصادرة بحقه في مايو الماضي، بالإيقاف 18 شهرا بعد ثبوت تناوله مواد محظورة.

واستدعى مدرب المنتخب هيرفي رينارد اللاعب خلال استعدادات الأخضر لمونديال قطر 2022 إلا أنه استبعد بعدما اعترضت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA، أمام المحكمة الرياضية الدولية «كاس»، على قرار تخفيف العقوبة.