3 عروض سعودية على طاولة بوسكيتس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى سيرجيو بوسكيتس، لاعب وسط برشلونة ، 3 عروض من أجل الانتقال إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.

وينتهي العقد الحالي لبوسكيتس مع برشلونة في الصيف المقبل، ولم يوافق اللاعب المخضرم على عرض التجديد حتى الآن.

ووفقا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن بوسكيتس حصل أخيرا على 3 عروض سعودية، لكنه يفضل الدوري الأمريكي على الانتقال إلى المنطقة العربية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بوسكيتس تفاوض بالفعل مع إنتر ميامي من أجل الانتقال إلى أمريكا عبر صفقة مجانية، كما أنه حصل على عرض من تورونتو.

وأوضحت «موندو ديبورتيفو» أن العروض الأمريكية تتفوق على نظيرتها السعودية من حيث الأموال، في حين لم تكشف الصحيفة عن أسماء الأندية الراغبة في اللاعب بوسكيتس.

ويأتي اسم بوسكيتس ضمن قائمة من النجوم العالميين المتوقع انتقالهم إلى الدوري السعودي، في صفقات نوعية خلال الميركاتو القادم، وذلك بعد انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي.

وقد أشار وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل إلى أنه سيتم دعم الأندية للتعاقد مع نجوم عالميين في الفترة القادمة، وذلك بعد انتقال كريستيانو لصفوف النصر.

يذكر أن بوسكيتس شارك هذا الموسم في 33 مباراة مع برشلونة بمختلف البطولات، وقدم 3 تمريرات حاسمة، لكنه لم يحرز أي هدف.