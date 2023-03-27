شكرا لقرائتكم خبر أكاديمية مهد تشارك في بطولة الشارقة الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غادرت بعثة فريق أكاديمية مهد لكرة القدم إلى دولة الإمارات للمشاركة في بطولة مجلس الشارقة الرياضي الدولية الخامسة لكرة القدم مواليد 2009-2010.

وضمت بعثة الفريق 21 لاعبا، هم: عيسى السعيد، خالد الحيدري، فهد العنزي، عبدالله الباتلي، عبدالعزيز الجريد، ماجد الشهراني، محمد الحريفي، بدر جيزاني، عزام العتيبي، عبدالعزيز البسام، راكان مجرشي، منيف البقمي، عمر عبدالحميد، عبدالله ضيف، أحمد الموسى، عمر أرشيد، خالد الأحمري، نايف المشعل، عبدالعزيز الناهض، وثابت كبش.

ويشارك في بطولة الشارقة الدولية 8 فرق تم توزيعها على مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى: الشارقة الإماراتي، البطائح الإماراتي، أكاديمية مهد السعودي، وزد المصري، فيما تضم المجموعة الثانية: العربي الكويتي، خورفان الإماراتي، الفتح السعودي، اتحاد كلباء الإماراتي.

وتهدف الأكاديمية من المشاركة في هذه البطولة ضمن الاستراتيجية الرامية لصناعة أجيال من الأبطال الرياضيين، وتحقيق الإنجازات الرياضية على المستوى الوطني والإقليمي والقاري وزيادة روح المنافسة من خلال البطولات الداخلية والدولية.