الأخضر يلتقي بوليفيا وديا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل المنتخب السعودي مبارياته الودية استغلالا لفترة التوقف الحالية، حيث يلتقي بنظيره البوليفي مساء غد في ثانية مبارياته الودية ضمن فترة التوقف الدولي، حيث ستقام المباراة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة.

تاريخيا، تعد مباراة الثلاثاء هي الرابعة بين المنتخبين حيث التقيا في 3 مناسبات سابقة بينهما مواجهة رسمية.

كانت بداية المواجهات بين «الأخضر» وبوليفيا في ودية أقيمت يوم الرابع من مايو عام 1994، ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في مونديال أمريكا حيث انتهت المباراة بفوز بوليفيا بهدف نظيف.

وعاد المنتخبان والتقيا بعد 5 سنوات وتحديدا في 27 يوليو 1999 وذلك لحساب دور المجموعات في كأس القارات بالمكسيك، وحسم التعادل السلبي نتيجة اللقاء قبل أن ينجح المنتخب السعودي في الفوز على مصر 1/5 في مباراة الحسم ليحجز البطاقة الثانية بعد المكسيك ويتأهل إلى نصف النهائي.

وكانت آخر مباراة جمعت المنتخبين في 10 سبتمبر 2018 ضمن استعدادات الأخضر لكأس آسيا 2019، حيث انتهت المباراة بالتعادل 2/2، وسجل للأخضر يومها كل من يحيى الشهري وسالم الدوسري.