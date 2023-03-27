شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يضع برنامجا بدنيا لرفع لياقة لاعبى الأهلي قبل مواجهة الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي ، وضع برنامج بدني خاص للاعبين من أجل رفع كفاءتهم البدنية والحفاظ على حساسية المباريات التى اكتسبوها الفترة الماضية، وعدم التأثر بفترة الراحة التى قاربت على الأسبوع قبل استئناف التدريبات الجماعية استعدادا لمباراة الهلال السوداني السبت المقبل باستاد القاهرة، فى ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويخشى كولر تأثر لاعبي الأهلي بالسلب من فترة الإجازة، واستقر على تخصيص برنامج بدنى خاص باللاعبين لتجهيزهم بشكل جيد، وتعويضهم عن عدم خوض مباريات منذ مباراة القطن الكاميروني، وأن يكونوا على نفس المستوى من الجاهزية الفنية مع اللاعبين الدوليين الذين انضموا لمنتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وسيعودون للفريق الأحمر بعد نهاية ارتباطات منتخباتهم.

ويواجه الأهلي فريق الهلال السوداني السبت المقبل باستاد القاهرة ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وواصل الأهلي تدريباته عصر السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة فريق الهلال السوداني المحدد لها التاسعة من مساء السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأدى اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية بالكرة، ضمن فقرات المران، وذلك تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني للفريق ، ويسعى «كولر» لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا في إطار البرنامج التدريبي الذي حدده بعد انتهاء الراحة السلبية في إطار الاستعداد لمواجهة فريق الهلال السوداني.