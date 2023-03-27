شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو: نستحق الفوز على الزمالك وقدمنا مباراة رائعة دفاعيا وهجوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اليونانى بابا فاسيليو، المدير الفنى لفريق البنك الأهلى، أن فريقه يستحق الفوز على الزمالك بغض النظر عن النتيجة الكبيرة فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، فى دور الـ16 من كأس رابطة الأندية المحترفة.

وقال بابا فاسيليو، فى لقاء مع قناة أون تايم سبورتس: "نستحق الفوز على الزمالك وقدمنا مباراة عظيمة دفاعيا ولعبنا الكرة التى نريد لعبها".

وأضاف مدرب البنك الأهلى: "امتلكنا الهدوء فى الخروج بالكرة أمام الضغط الذى طبقه الزمالك، وفخور باللاعبين ليس فقط من بدأوا المباراة ولكن بالبدلاء أيضا".

وحسم البنك الأهلى تأهله لدور الثمانية من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، بعد الفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات دور الـ16 من عمر مسابقة رابطة الأندية المحترفة.

سجل ثلاثية البنك الأهلى، كريم بامبو ومحمد هلال وعبد الله جمعة لاعب الزمالك بالخطأ فى مرماه.