شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة الكراسى الموسيقية مستمرة بين المدربين فى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت لعبة الكراسى الموسيقية بين المدربين فى القسم الثانى، حيث تحول أكثر من مدرب من تدريب أحد الأندية إلى نادٍ آخر فى نفس التوقيت خلال فترة التوقف الحالية للمسابقة.

ونستعرض فى هذا التقرير أبرز الانتقالات بين المدربين فى الفترة الماضية:

أشرف توفيق

يعد أشرف توفيق آخر المدربين الذين تنقلوا بين الأندية فى الفترة الحالية، حيث رحل أشرف توفيق عن تدرب فريق بورتو السويس فى مجموعة القاهرة ليقود فريق النصر فى نفس المجموعة بعد رحيل طارق السيد نجم الزمالك السابق.

حسام عبد العال

وقدم حسام عبد العال اعتذارا لفريق الأوليمبى الذى كان يقوده، ليعود مرة أخرى إلى نادى دكرنس فى مجموعة بحرى والإسكندرية بعد قبول اعتذار سعيد عبد العزيز مدرب الفريق الذى قدم استقالته.

ياسر الكنانى وأحمد سارى

وسبق هذا الثنائى الكابتن ياسر الكنانى الذى كان يدرب فريق منتخب السويس، ليتحول إلى مجموعة بحرى والإسكندرية إلى القيادة الفنية لفريق المنصورة خلفا لأحمد سارى الذى بدوره تحول إلى تدريب منتخب السويس.

رحيل المدربين

وشهدت الفترة الماضية أيضا رحيل أكثر من مدرب عن فريقه والتى يأتى أبرزهم رحيل خالد عيد عن تدريب فريق الترسانة، عيد مرازيق عن تدريب فريق بايونيرز، أبو طالب العيسوى عن فريق الأولومنيوم، محمد شعراوي عن فريق الإعلاميين، طارق السيد عن النصر.