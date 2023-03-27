شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين لكرة اليد يهزم السعودية فى الدورة الدولية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فاز منتخب الناشئين لكرة اليد مواليد 2006، على نظيره السعودى بنتيجة 43/23 فى الدورة الدولية الودية والتى تضم منتخب مصر الوطنى ومنتخب السعودية ومنتخب الجزائر، والتى ينظمها الاتحاد المصرى لكرة اليد خلال الفترة من 26 إلى 31 مارس الجارى.

تأتى الدورة الدولية الودية فى إطار استعدادات منتخب مصر الوطنى للناشئين مواليد 2006 لخوض منافسات بطولة البحر المتوسط للناشئين، والتى تستضيفها تونس خلال الفترة من 23 إلى 30 أبريل 2023.

ويضم الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2006 محمد عبد السلام المدير الفنى، ووائل فهيم المدرب العام، وتوفيق البطاوى المدير الإدارى، ودكتور عصام نور الدين أخصائى العلاج الطبيعى.

وجاءت باقى المباريات كالتالى:

- يوم 27 مارس : مباراة منتخب مصر الوطنى و منتخب الجزائر وتقام المباراة فى الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

- يوم 28 مارس : مباراة منتخب السعودية ومنتخب الجزائر وتقام المباراة فى الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

- يوم 29 مارس : مباراة منتخب السعودية ومنتخب مصر الوطنى وتقام المباراة فى الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

- يوم 30 مارس : مباراة منتخب الجزائر ومنتخب السعودية وتقام المباراة فى الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

- يوم 31 مارس : مباراة منتخب الجزائر ومنتخب مصر الوطنى وتقام المباراة فى الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

- يلعب كل منتخب من المنتخبات المشاركة بالدورة الدولية مباراتين وتقام مباريات البطولة بنظام الثلاثة أشواط فى المباراة.