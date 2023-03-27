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شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يعلن مواعيد فتح أبوابه أمام الجماهير لحضور مباراة الأهلى والهلال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقرر أن يفتح استاد القاهرة أبوابه في الرابعة عصر السبت المقبل، استعدادا لاستقبال الجماهير التي ستحضر مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في إياب دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
ومن المقرر أن يغلق استاد القاهرة أبوابه أمام جماهير الأهلي في الثامنة مساء على أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء.
وحثت اللجنة المنظمة لمباراة الأهلي والهلال السوداني الجماهير على الحضور المبكر منعا للتكدس، وطالبتهم بضرورة حمل الـ"فان آي دي" مع التذكرة أثناء دخول المدرجات.
وحدد النادي الأهلي البوابات الخاصة بالدخول في مباراة فريقهم ضد الهلال السوداني يوم السبت المقبل في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وتقرر دخول جماهير الدرجة الأولى "يمين وشمال" من بوابة آل رشدان، والدرجة الثانية من بوابة صلاح سالم، والدرجة الثالثة "يمين" من البوابة القبلة لشارع النصر والدرجة الثالثة "شمال" من بوابة صلاح سالم، والمقصورة الأمامية والرئيسية من بوابة آل رشدان.
فيما تقرر دخول الصحفيين والإعلاميين من بوابة نادي الفروسية من ناحية ش يوسف عباس.