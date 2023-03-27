شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى: مباراة سموحة مع الإسماعيلى ستكون صعبة جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، أن مواجهة الإسماعيلى ستكون صعبة على سموحة، والمقرر لها 30 مارس الجارى، فى إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدورى المصرى.

وقال أحمد سامى، خلال جلسة جمعته باللاعبين خلال مران الفريق اليوم، إن المباراة ستكون صعبة جدا خاصة فى ظل الظروف التى يعانى منها الإسماعيلى وحاجته للثلاث نقاط.

وطالب أحمد سامى اللاعبين بضرورة تسجيل هدف مبكر فى المباراة من أجل تحقيق الفوز الثالث على التوالى بعد الفوز على حرس الحدود والمقاولون العرب.

ويقوم أحمد سامى بمشاهدة مواجهة الإسماعيلى وغزل المحلة في كأس رابطة الأندية التي انتهت بفوز الدراويش بركلات الترجيح لدراسة نقاط القوة والضعف للدراويش قبل مواجهة الدورى.

ويستعيد أحمد سامى العديد من اللاعبين الذين غابوا عن مواجهة سيراميكا والتي يأتي أبرزهم النيجيري صديق أوجولا العائد من الإصابة، وكذلك البنينى دوك ودودو الذى يشارك مع منتخب بلاده، بالإضافة إلى محمد نادى بعد التعافى من الإصابة بمزق السمانة.

ويحتل سموحة المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً واستقبلت شباكهم مثلهما.