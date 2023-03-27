شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستعرض تقرير "ميكارى" مع لاعبى الأهلى قبل مواجهة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، من التونسي ياسين ميكاري، محلل الأداء في الفريق، تقريراً شاملاً عن مباراة الفريق أمام الهلال السوداني التى أقيمت منذ أسابيع قليلة بملعب الأخير وفاز فيها الهلال بهدف نظيف.

ويستعد الأهلى لمواجهة الهلال السوداني والمقرر إقامتها في التاسعة من مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويرغب كولر في الوقوف على الأخطاء التى ارتكبها لاعبو الأهلي في مباراة الهلال بالسودان، يأتي في مقدمتها الأخطاء الدفاعية وغياب التركيز وإهدار الفرص بجانب عدم تنفيذ فكر الجهاز الفني بشكل سليم.

ويستعرض كولر مع لاعبي الفريق الأيام المقبلة ملخص لأداء الأهلي في مباراة الهلال بالسودان بناءً على تقرير الذي يُجهّزه حالياً ياسين ميكاري.

وواصل الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة فريق الهلال السوداني المحدد لها التاسعة من مساء السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأدى اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية بالكرة، ضمن فقرات المران، وذلك تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني للفريق، ويسعى «كولر» لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا في إطار البرنامج التدريبي الذي حدده بعد انتهاء الراحة السلبية في إطار الاستعداد لمواجهة فريق الهلال السوداني.