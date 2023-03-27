شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يحدد برنامجا غذائيا خاصا للاعبى المنتخب فى مالاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، مع الجهاز الطبي إعداد برنامج غذائي مخصص للاعبين في مالاوي، نظرا لخوض مواجهة الجولة الرابعة الثلاثاء المقبل في الثالثة عصرًا.

ومن المقرر أن يخوض لاعبو منتخب مصر مرانًا خفيفًا مساء اليوم، على أن تتجه بعثة المنتخب إلى مطار القاهرة عقب الإفطار لاستقلال الطائرة الخاصة التي ستنقل لاعبي الفراعنة والجهاز الفني إلى مالاوي.

ويرافق بعثة المنتخب في رحلتها إلى مالاوي، خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، وحازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب.

وفاز المنتخب الوطنى على نظيره مالاوى بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوى، بالجولة الثالثة من منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت إيفوار.

وقرر فيتوريا سفر جميع اللاعبين إلى مالاوي وعددهم 24 لاعبا وهم: في حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، خط الدفاع: محمد هاني، هشام صلاح، محمد حمدي، أحمد فتوح، أحمد حجازي، علي جبر، محمد عبد المنعم، أسامة جلال، خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود حمادة، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحي، أحمد عبد القادر ، خط الهجوم: مصطفي محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا، محمد صلاح، عمر مرموش.