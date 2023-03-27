توتنهام يعلن انفصاله عن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن توتنهام الإنجليزي فجر يوم الإثنين في بيان رسمي انفصاله عن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

وجاء في بيان توتنهام الذي نشر عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: "نسطيع الإعلان أنّ المدرب أنطونيو كونتي غادر النادي باتفاق متبادل".

وتابع البيان: "تأهلنا إلى دوري أبطال أوروبا في موسم أنطونيو الأول مع النادي، نشكره على مساهمته ونتمنى له التوفيق في المستقبل".

وأكّد توتنهام أنّ كريستيان ستيليني سيتولى تدريب الفريق حتى نهاية الموسم رفقة ريان ماسون في مهام المدرب المساعد.

وأشار ليفي رئيس توتنهام أنّه يجب على الجميع التكاتف في الفترة المتبقية من الدوري الإنكليزي الممتاز من أجل ضمان مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وتولى كونتي مهامه كمدرب لتوتنهام في نوفمبر 2021 وساعده في الوصول إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي.

(بي إن سبورت)

