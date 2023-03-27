تصفيات يورو 2024.. - إنجلترا تُسقط أوكرانيا وتحقق فوزها الثاني كازاخستان تصعق الدنمارك

المنامة - ياسر ابراهيم - أنهت إنجلترا النافذة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا 2024 في كرة القدم بالعلامة الكاملة، بفوزها على ضيفتها أوكرانيا 2-0 الأحد على ملعب ويمبلي في لندن، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.



وسجل القائد هاري كاين (37) وبوكايو ساكا (40) الهدفين لتضمن إنكلترا الصدارة مع نهاية النافذة الأولى.



ورفع منتخب "الأسود الثلاثة" رصيده إلى ست نقاط بعد فوز افتتاحي على إيطاليا في نابولي الخميس (2-1)، أمام مقدونيا الشمالية (3 نقاط) التي فازت على مالطا في الجولة الأولى بالنتيجة ذاتها.



ومع غياب مقدونيا الشمالية عن هذه الجولة ومباراة إيطاليا ضد مضيفتها مالطا لاحقًا، ضمنت إنكلترا الصدارة قبل النافذة الثانية المقررة في حزيران/يونيو المقبل.



من جهتها، خاضت أوكرانيا أول مباراة لها في التصفيات بعد غيابها عن الجولة الأولى ومُنحت أكثر من ألف تذكرة للأوكرانيين اللاجئين والعائلات البريطانية التي استضافتهم منذ الغزو الروسي في عام 2022.



وبدأت المباراة بتقديم حذاء ذهبي للمهاجم والقائد هاري كاين الذي بات خلال الفوز على إيطاليا الهداف التاريخي لمنتخب إنكلترا، بتسجيله الهدف 54 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف الـ55 الأحد.



وأجرى المدرب غاريث ساوثغيت ثلاثة تغييرات على التشكيلة التي بدأت ضد إيطاليا، إذ دفع ببن تشيلويل في مركز الظهير الأيسر بدلاً من لوك شو الموقوف بعد طرده ببطاقتين صفراويين في غضون دقيقتين في نابولي، كما شارك جوردان هندرسون في الوسط بدلاً من كالفين فيليبس وجيمس ماديسون بدلاً من جاك غريليش في الهجوم.



وغاب فيل فودن عن المباراة بعد خضوعه لعملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية صباح الأحد، ستبعده عن مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في الدوري السبت المقبل وفق ما أعلن ناديه.



وسيطرت إنكلترا التي خسرت نهائي البطولة القارية عام 2021 ضد إيطاليا بركلات الترجيح على ملعب ويمبلي بالذات، على مجريات المباراة وأسفر الضغط عن الهدف الافتتاحي لكاين بعد أن وصلته عرضية من الجهة اليمنى من ساكا نحو القائم الثاني تابعها في الشباك (37) مسجلاً هدفه الدولي رقم 55.



وضاعف ساكا التقدم لإنكلترا الباحثة عن لقبها الكبير الثاني فقط في تاريخها بعد مونديال 1966 على أرضها، بهدف رائع بتسديدة لولبية بيسراه من خارج المنطقة استقرت في أعلى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس أناتاولي تروبين (40).



ولم يشهد الشوط الثاني فرصاً تذكر قبل أن يمنح ساوثغيت ايفان توني مهاجم برنتفورد مشاركته الدولية الأولى على الإطلاق في مسيرته عن 27 عاماً، بدخوله بديلاً لكاين (81)، علماً أنّه لم يسبق أن لعب حتى مع أي من منتخبات الفئات العمرية.



وكاد كونور غالاغر، بديل جود بيلينغهام، أن يسجل الهدف الثالث بعد دقيقة من نزوله لولا تصدي الحارس لتسديدته من مسافة قريبة (87) ومن ثم لتسديدة البديل غريليش (90+2).



أنهت أوكرانيا المباراة من دون أي تسديدة على المرمى.

كازاخستان تصعق الدنمارك

صعق منتخب كازاخستان ضيفه منتخب الدنمارك بفوزه المثير عليه 3-2 الأحد في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثامنة ضمن تصفيات بطولة أوروبا .

تقدم المنتخب الدنماركي بهدفي راسموس هويلوند في الدقيقتين 21 و36 قبل أن يتمكن أصحاب الأرض من قلب النتيجة بتسجيلهم ثلاثة أهداف عن طريق باكتيور زينوتدينوف من ركلة جزاء (73) وأسخات تاجيبيرجن (86) وأبات أيمبيتوف (89).

وكانت الدنمارك استهلت التصفيات الخميس بفوزٍ على أرضها ضد فنلندا (3-1) سجلها جميعها هويلوند أيضا، فيما حققت كازاخستان انتصارها الأول بعد أن سقطت ضد ضيفتها سلوفينيا (2-1).

وحققت سلوفينا فوزها الثاني توالياً بتجاوزها ضيفتها سان مارينو بهدفي سيسكو (56) ودي مايو بالخطأ في مرمى فريقه (60).



(فرانس برس + بي إن سبورت)