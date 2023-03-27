الامارات | الكازاخستاني أوتيغالييف يظفر بلقب «الوفاء لزايد» الرمضانية للشطرنج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج الكازاخستاني أزمات أوتيغالييف بلقب بطولة «الوفاء لزايد» الرمضانية للشطرنج السريع، التي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة سنوياً عرفاناً للمغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان منذ عام 2002. وجاء تتويج أوتيغالييف بعد تصدره الترتيب العام برصيد ثماني نقاط، متساوياً مع الأستاذ الدولي الكبير الأوكراني آدم توخاييف، ومتفوقاً عليه بكسر التعادل بأفضلية الفوز في المواجهة المباشرة.

شهد مراسم حفل الختام وتتويج الفائزين نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة نجيب محمد صالح، والأمين العام سعيد شكري، ورئيس الجهاز الفني بالنادي عثمان موسى، وجمع غفير من اللاعبين.

شارك في البطولة 209 لاعبين ولاعبات، يمثلون 31 دولة، منهم 21 لاعباً من حملة الألقاب الدولية.

الترتيب النهائي

تصدر الترتيب النهائي الكازاخستاني أزمات أوتيغالييف بثماني نقاط، وبالرصيد نفسه من النقاط مع الأستاذ الدولي الكبير الأوكراني آدم توخاييف. وتساوى في المراكز من الثالث إلى السادس أربعة لاعبين برصيد 7.5 نقاط، هم: الصربي إيغور ميلادينوفيتش، والمصري أحمد عدلي، والكوبي والتر أرينسيبيا، والمولدوفي فيوريل يورداتشيسكو.

وتساوى في المراكز من السابع إلى الـ12 ستة لاعبين برصيد سبع نقاط، هم: الفلبيني رستم تولينتينو، والتركي ميرت إردوغو، والأوزبكي أليكسي بارسوف، والفلبيني برايل أليرانو، والفلبيني ماركوس مارفين، والأوزبكية شاهنوزا صابيروفا.

الجوائز الخاصة

فاز الأستاذ الدولي سعيد إسحاق بجائزة أفضل لاعب مواطن، بعد تحقيقه 6.5 نقاط، وفازت أحلام راشد بلقب أفضل لاعبة برصيد ست نقاط. وفاز اللاعب إبراهيم سلطان بجائزة أفضل لاعب من نادي دبي للشطرنج والثقافة، فيما نالت اللاعبة بشاير خليل جائزة أفضل لاعبة من النادي.

من جانبه، هنأ نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة الفائزين بجوائز البطولة والفئات الخاصة، وأعرب عن سعادته بالمشاركة الكبيرة للاعبين في مستهل الأنشطة الرمضانية لهذا العام، مؤكداً أن مشاركة 209 لاعبين ولاعبات من 31 دولة، منهم عدد كبير من اللاعبين الذين يشاركون للمرة الأولى في المسابقات، يدل على انتشار اللعبة بين مختلف الفئات العمرية.

وتوجه بالشكر لطاقم التحكيم برئاسة الحكم الدولي مهدي عبدالرحيم، وفريقه المساعد المكون من الدولي جمال قاسم، وحكم الاتحاد الدولي ماجد العبدولي، وحكم الاتحاد الدولي سلمان الطاهر، والحكم المحلي روبيرتو كاراندانغ، والحكام المساعدين نور البلوشي والمصري سيد العطار، حيث أثنى على الكفاءة التحكيمية للحكام، وجدارتهم في إدارة مباريات البطولة.

بطولة الشطرنج الخاطف للفرق

• ينظم نادي دبي للشطرنج والثقافة ضمن برنامجه الرمضاني بطولة الشطرنج الخاطف للفرق يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وخصصت لها جوائز بقيمة 9000 درهم، منها جوائز لأفضل فريق من الناشئين دون 16 سنة، وأفضل فريق عائلي. ويستقبل النادي طلبات التسجيل والمشاركة عبر موقعه الإلكتروني www.dubaichess.ae