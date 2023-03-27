الامارات | الكعبي: «ند الشبا» علامة مضيئة في الأنشطة الرياضية الرمضانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم، الدكتور سعيد مصبح الكعبي، أن دورة ند الشبا الرياضية ترسخ الرؤى الداعمة لثقافة ممارسة الأنشطة الرياضية، والارتقاء بقدرات اللاعبين واللاعبات، وتطوير مواهبهم ومهاراتهم. وقال في تصريحات صحافية: «الدورة باتت علامة مضيئة في تاريخ الأنشطة الرياضية الرمضانية، بفضل رؤية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الذي كان له الدور الحيوي والمؤثر في تعزيز القيم الداعمة لممارسة الأنشطة الرياضية في رمضان، ونشر أجواء السعادة والإيجابية، وتحفيز أفراد المجتمع على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، واتخاذها أسلوب حياة لها مفعولها الملهم».

وأضاف: «الإقبال الهائل من كل شرائح المجتمع على المشاركة في الدورة سنوياً، يرسخ استدامة التوجهات الداعمة لنجاحها وتطورها، كما أن الجهود التي تبذل من اللجان العاملة في وضع الترتيبات الخاصة بنجاحها وفق أفضل الممارسات، تسهم بقدر كبير في رفع مؤشرات نجاحاها وتميزها». وأوضح الكعبي أن «مشاركة القوس والسهم في دورة ند الشبا الرمضانية تنطلق من قناعة راسخة بقيمة وأهمية مثل هذه الدورات الكبيرة في الارتقاء بقدرات اللاعبين واللاعبات، وتعزيز خبراتهم الميدانية، بما يتماشى مع رؤية الاتحاد في العمل على كل ما يمهد الطريق للانطلاق قدماً في الخطط الرامية لنشر اللعبة وسط الفئات المجتمعية المختلفة، واكتشاف المواهب لدعم المنتخبات الوطنية بالعناصر القادرة على رفع علم الدولة في المحافل الخارجية».

وختم قائلاً: «نستشعر قيمة هذه الدورة في منح اللاعبين الذين يمثلون المنتخبات الوطنية المختلفة فرصة مهمة لتعزيز جاهزيتهم البدنية والفنية والذهنية». وتقام الليلة الأدوار النهائية لبطولة القوس والسهم، التي استمرت لمدة يومين في الصالة الرئيسة بمجمع ند الشبا الرياضي، ضمن فعاليات النسخة الـ10 من «دورة ند الشبا الرياضية»، التي تقام خلال شهر رمضان المبارك، وتستمر حتى 10 أبريل المقبل تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتتضمن ثماني ألعاب رياضية هي: البادل، الكرة الطائرة، الجوجيتسو، القوس والسهم، المبارزة، كرة السلة على الكراسي المتحركة، سباق الدرّاجات الهوائية، وسباق الجري.

وأقيمت مساء أمس، منافسات الأدوار التمهيدية من بطولة القوس والسهم داخل الصالات، التي تضمنت التنافس في خمس فئات هي: القوس المركب رجال، القوس الأولمبي رجال 18 سنة فما فوق، القوس الأولمبي شباب 14 و17عام، القوس الأولمبي سيدات 16 سنة فما فوق، والقوس المركب - أصحاب الهمم، وتقام جميع المنافسات على مسافة رمي 18 متراً داخل الصالة، وتتضمن 10 جولات لكل رام، وفي كل جولة ثلاثة أسهم، وجميع الأهداف ثلاثية 40 سم تبعاً لقانون الاتحاد الدولي لمنافسات داخل الصالات.

في جانب آخر، تواصلت منافسات بطولة البادل، والتي شهدت أول من أمس مباريات دور الـ16 في فئة التصنيف المحلي 100نقطة، بحضور الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل. وشهد الدور انتصار فرق الثنائي التالية: روبرتو رودريجيز ومارتن نوشيز، وخافير لوبيز وسيرجيو الكوريسا، وحمد المازمي ومحمد القاسم.

كما فاز الثنائي فرانشيسكو رودريجيز وإجناسيو جونزاليز، وعبدالله عبدالعزيز وفارس الجناحي، وعلي العارف وفيكتور مينا، وجونزالو توريس وفابريزيو جوريو، وعيسى المرزوقي وأحمد مصطفى.

وفي منافسات دور الـ16 من الفئة المزدوجة إماراتي ووافد (مفتوحة)، فازت فرق الثنائي: خافير لوبيز وعبدالله عبدالعزيز، وكارل شفيق ومحمد المهيري، وماجد الجناحي وسيباستياو ماريا. كما فاز روبرتو رودريجيز وفارس الجناحي، والثنائي سيرجيو الكوريسا وعبدالله أهلي، وحمد الجناحي وخافير ماسون، ومحمد الشامسي ودانيل بلانكو.

تواصلت منافسات بطولة البادل، التي شهدت، أول من أمس، مباريات دور الـ16 في فئة التصنيف المحلي 100 نقطة.