الامارات | أروابارينا: التغييرات في المنتخب تحتاج إلى وقت لتظهر نتائجها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، إنه «راضٍ عن أداء اللاعبين والوجوه الشابة في المنتخب، خلال المباراة الودية أول من أمس، أمام منتخب طاجيكستان». وكان «الأبيض» قد تعادل سلباً مع منتخب طاجيكستان، خلال اللقاء الذي أقيم على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي، ضمن المعسكر الداخلي الحالي الذي يقيمه المنتخب، ويستمر حتى 29 الجاري ضمن (أيام فيفا)، وسيخوض خلاله أيضاً مباراة ودية أخرى أمام منتخب تايلاند يوم غد.

وأكد أروابارينا أنه لا يشعر بأي ضغوط عليه، مشيراً إلى أن لديه أهدافاً واضحة جداً، ومشدداً على أنه «هناك تغييرات في المنتخب، لكنها تحتاج إلى وقت لكي تظهر نتائجها». وأضاف مدرب المنتخب في تصريحات صحافية عقب المباراة: «دون شك، الكل يطمح إلى الفوز في المباريات الودية، لكنها تبقى مباريات إعدادية، وليست رسمية».

وأوضح أروابارينا: «بالنسبة لكأس الخليج العربي الأخيرة التي أقيمت في العراق، لم أكن راضياً عن أداء اللاعبين عموماً، لكن في المباراة الودية أمام طاجيكستان أشعر بالرضا عن الأداء من الجدد، وبينهم الوجوه الشابة». وأكمل: «لدى ثقة كبيرة بنوعية اللاعبين الموجودين في المنتخب، وبالعمل الذي نقوم به كجهاز فني». يذكر أن معسكر المنتخب يأتي ضمن برنامج تحضيرات «الأبيض» الأولية للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2023، والتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026. وتعد مباراة طاجيكستان أول مباراة يخوضها المنتخب بعد مشاركته الأخيرة في كأس الخليج العربي، التي ودع منافساتها من الدور الأول.

وأخفق المنتخب في الوصول إلى مرمى منتخب طاجيكستان على مدار شوطي المباراة، وافتقد الحلول الهجومية القوية، رغم اعتماده على اللاعب كايو كرأس حربة صريح، في ظل غياب هداف المنتخب علي مبخوت بداعي الإصابة، ومع وجود كلّ من فابيو ليما وحارب عبدالله في الأطراف.

لكن التجربة جاءت مفيدة جداً للمنتخب، وكشفت للجهاز الفني نقاط القوة والضعف والسلبيات في صفوف «الأبيض»، من أجل العمل على تداركها تفادياً لعدم تكرارها في المباريات المقبلة، سواء كانت رسمية أو ودية.

وبدا واضحاً من خلال المباراة حاجة المنتخب إلى المزيد من المباريات والتجارب الودية، من أجل خلق مزيد من التفاهم والانسجام بين اللاعبين، وأيضاً لبلوغ الاستقرار بخصوص طريقة اللعب والتشكيلة الأساسية التي سيعتمدها الجهاز الفني في المباريات الرسمية.

وشهدت المباراة مشاركة عدد من العناصر الشابة والوجوه الجديدة، في ظل غيابات مؤثرة في صفوف المنتخب، حيث تم استبعاد تسعة لاعبين أساسيين قبل لقاء طاجيكستان، بسبب الإصابات، ما اضطر الجهاز الفني لاستدعاء بعض العناصر الشابة التي ظهرت لأول مرة بقميص المنتخب، منهم أحمد عامر الذي شارك في الشوط الثاني بديلاً لكايو الذي خرج مصاباً، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وشارك في الشوط الثاني أيضاً خالد السناني في حراسة المرمى، بدلاً عن علي خصيف، إلى جانب طحنون الزعابي وبلال عبدالله وعبدالله الكربي ويوسف المهيري.

• مدرب المنتخب: «الكل يطمح إلى الفوز في المباريات الودية، لكنها تبقى مباريات إعدادية، وليست رسمية».



• معسكر المنتخب مستمر في أبوظبي خلال «أيام فيفا» حتى 29 الجاري، وسيخوض مباراة ودية غداً أمام تايلاند.