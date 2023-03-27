الامارات | تيدي غوسدن: إنجاز «لورد نورث» في «دبي تيرف» أسطوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد تيدي غوسدن، الشريك مع والده جون، في الإشراف على تدريب الجواد الإماراتي «لورد نورث»، المملوك لفريق «الشيخ زايد بن محمد للسباقات»، أن ما حققه «لورد نورث» يؤكد أنه جواد أسطوري من خامة العظماء، بعد نجاحه في أن يصبح أول جواد بتاريخ أمسية «كأس دبي العالمي»، ينجح أول من أمس في تحقيق ثلاثية تاريخية في الشوط السابع «دبي تيرف»، لخيول الفئة الأولى لمسافة 1800 متر عشبي، ضمن النسخة الـ27 لكأس دبي العالمي.

وقال تيدي غوسدن في تصريحات صحافية: «من الرائع أن يفوز (لورد نورث) بالسباق ذاته بهذه الجودة للمرة الثالثة على التوالي، مؤكداً معدنه القوي، وأنه خيل أسطوري». وأوضح: «مقارنة بأداء الجواد مع الفارس فرانكي ديتوري ذاته، على مدار السنوات الثلاث المتتالية، فقد حقق المطلوب منه بالصورة المثلى في نسخة 2021، حين فاز بفارق مريح عن أقرب منافسيه، قبل أن يحقق (لورد نورث) العام الماضي اللقب مناصفة مع الجواد الياباني (بانثالاسا)، ليعود إلى التألق في 2023 في أداء أكد لنا الفارس ديتوري أنه أفضل بكثير من العام الماضي، لينجح في تحقيق إنجازٍ غير مسبوق».

وأشاد الفارس الخبير فرانكي ديتوري بأداء «لورد نورث»، وقال في تصريح صحافي: «أمر رائع أن تتمكن من الفوز لمرة واحدة في بطولة قوية مثل (دبي تيرف)، فكيف إن تحقق الفوز لثلاث مرات متتالية». يذكر أن ديتوري سجل ظهوره الأخير في دبي بعد اتخاذه قرار الاعتزال نهاية الموسم.

وكان «لورد نورث» أول من أمس، الخيل الوحيد الذي دافع عن لقبه بنجاح من أصل ست جياد. إذ لم يتمكن «شهريار» من الحفاظ على لقبه في «دبي شيماء كلاسيك»، ليذهب إلى الجواد الياباني «إكوينوكس»، وفي «دبي غولدن شاهين» خسر «سويتزرلاند»، اللقب لمصلحة «سيبليوس».

وفي الشوط الثاني «غودولفين مايل» تألق الجواد الإماراتي «آيزوليت»، واضعاً حداً لطموحات «بثرات ليون» الفائز به في العام الماضي، الأمر ذاته تكرر مع «فيرست كلاس» في «دبي كحيلة كلاسيك»، حيث فاز باللقب الجواد الإماراتي «حيان».

• «لورد نورث».. رابع جواد يحقق «الهاتريك» التاريخي

دخل الجواد «لورد نورث» السجلات التاريخية في أمسيات «كأس دبي العالمي»، إذ بجانب كونه الجواد الوحيد الذي نجح في انتزاع الفوز لثلاث مرات متتالية في بطولة «دبي تيرف»، أصبح «لورد نورث» رابع جواد بتاريخ الأمسية الذي ينجح في تسجيل (الهاتريك) وثلاثة انتصارات على التوالي في أحد أشواط الأمسية، بعد كل من «العنود» في بطولة «دبي كحيلة كلاسيك» للجياد العربية الأصيلة «جروب1» أعوام (1997-1998-1999)، و«مجاني» الفائز في الشوط ذاته (دبي كحيلة كلاسيك) أعوام (2005-2006-2007)، و«فازيراباد» بطل سباق «دبي غولد كب» أعوام (2016-2017-2018).

• الجواد «لورد نورث» توج باللقب في سنوات: 2021 و2022 و2023.