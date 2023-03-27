الامارات | 5 مشاهد تعكس استفادة «الهواة» من فترة الانتقالات الشتوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح عدد من أندية الدرجة الأولى في تصحيح مساره وتحقيق نتائج إيجابية في دوري الدرجة الأولى في الموسم الحالي، بعد تعاقداته في فترة الانتقالات الشتوية، وخصوصاً الفرق التي تنافس على الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين، وأبرزها فرق حتا ودبا الحصن والإمارات، بجانب تحسن نتائج فرق أخرى، بينها مصفوت، الذي يتطلع لتقديم موسم مميز، وقد يكون «الحصان الأسود» في دوري الهواة.

تعاقدات حتا

تعتبر تعاقدات نادي حتا في فترة الانتقالات الشتوية الأكثر أهمية وقوة، وذلك بعد تعاقده مع اللاعب الهولندي ميشيل تي فوردي والسوري محمد ريحانية، ليشكلا مع الإنجليزي بينيك أفوبي أقوى هجوم في دوري الدرجة الأولى، ونجحوا في صناعة وتسجيل العديد من الأهداف، خصوصاً أن هذه الانتقالات أسهمت في استمرار حتا بتبوؤ صدارة الدرجة الأولى.

أرشد العلوي

تعاقد نادي الإمارات مع اللاعب العماني أرشد العلوي في فترة الانتقالات الشتوية، ويعد أحد أفضل صفقات الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى، إذ نجح في تعزيز تنافس فريق الإمارات على نيل إحدى بطاقتي الصعود، واللعب في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين. وأسهم العلوي في صناعة العديد من الأهداف التي مهدت لتحقيق «الصقور» نقاطاً ثمينة.

السوري مارديك

نجح اللاعب السوري مارديك ميرديكيان في تسجيل خمسة أهداف منذ انتقاله للعب في الحمرية في الانتقالات الشتوية، إذ ساعد على تحسن نتائج الفريق بشكل ملحوظ، رغم أن موقفه لايزال صعباً للغاية للمنافسة على إحدى بطاقتي الصعود إلى «الأضواء» الموسم المقبل.

تحسن نتائج العروبة

استعاد العروبة نغمة النتائج الإيجابية بعد تعاقده مع لاعبين جدد، منهم الليبيري إيمانويل وحارس المرمى عبدالله جابر وآخرون، ما جعله يقدم مستويات جيدة. وحقق الفريق 19 نقطة في المباريات التي خاضها في الجولات الماضية، ليصل إلى المركز السادس برصيد 38 نقطة.

انطلاقة مصفوت

نجح مصفوت من تحقيق نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ النادي، ليصل إلى النقطة 46 في أعلى رصيد يحققه في جميع المواسم الماضية. وأصبح بمثابة «الحصان الأسود» للبطولة، كما أن تعاقده مع البرازيلي اليسون أليكس في الانتقالات الشتوية أسهم كثيراً في تحسن نتائجه.