الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصفيات «يورو 2024»
السويد - أذربيجان 22:45
هولندا - جبل طارق 22:45
أيرلندا - فرنسا 22:45
بولدنا - ألبانيا 22:45
مولدوفا - التشيك 22:45
تصفيات كأس إفريقيا
السودان - الغابون 20:00
غينيا بيساو - نيجيريا 20:00
إثيوبيا - غينيا 23:00
مباريات ودية
لبنان - عُمان 14:00
كأس الكويت
القادسية - السالمية 22:30
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