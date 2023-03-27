اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصفيات «يورو 2024»

السويد - أذربيجان 22:45

هولندا - جبل طارق 22:45

أيرلندا - فرنسا 22:45

بولدنا - ألبانيا 22:45

مولدوفا - التشيك 22:45

تصفيات كأس إفريقيا

السودان - الغابون 20:00

غينيا بيساو - نيجيريا 20:00

إثيوبيا - غينيا 23:00

مباريات ودية

لبنان - عُمان 14:00

كأس الكويت

القادسية - السالمية 22:30

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MO Nasa

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