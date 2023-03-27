شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواجهات دور الثمانية من كأس رابطة الأندية المحترفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة مساء الأحد، بمواجهتى إنبى مع بيراميدز، والزمالك مع البنك الأهلى.

وشهدت منافسات دور الـ16 مفاجآت كبيرة جدا باعتذار النادى الأهلى عن المشاركة ليتأهل المصرى، بالإضافة إلى خروج الزمالك وبيراميدز على يد كل من البنك الأهلى وإنبى.

وجاءت مباريات دور الثمانية كالتالى:

البنك الأهلى مع سيراميكا

الاتحاد السكندرى مع إنبى

المصرى مع الإسماعيلى

حرس الحدود مع فيوتشر

وحسم البنك الأهلى تأهله لدور الثمانية من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات دور الـ16 من عمر مسابقة رابطة الأندية المحترفة.

سجل ثلاثية البنك الأهلى، كريم بامبو ومحمد هلال وعبد الله جمعة لاعب الزمالك بالخطأ فى مرماه.

وفى المباراة الثانية، تأهل فريق إنبي إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الرابطة المحترفة بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 6 / 5 في ركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما الأحد على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الرابطة المحترفة.

ومن المقرر أن يلتقي إنبي مع الاتحاد السكندري في دور الثمانية من بطولة كأس الرابطة.

وسجل محمد ناصر مودي هدف التقدم لإنبي في الدقيقة 85 من عمر المباراة بمهارة فردية، ويمنح فريقه بطاقة الصعود إلى ربع نهائي كأس الرابطة.

وتعادل بيراميدز في الدقيقة 89 عن طريق كريم حافظ من متابعته لكرة عرضية من الجبهة اليمنى، ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل لربع نهائي كأس الرابطة.