جمال علام يهنئ بعثة المنتخب الأولمبى بالتأهل لأمم أفريقيا

القاهرة - سامية سيد - حرص جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على الاتصال بمحمد بركات عضو المجلس، رئيس بعثة المنتخب الأولمبي في زامبيا، لتقديم التهنئة للجهاز الفني بقيادة روجيريو ميكالي واللاعبين، بعد التأهل المستحق لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بالمغرب على حساب زامبيا. وأكد جمال علام خلال اتصاله ببعثة المنتخب الأولمبي، على استمرار الدعم في المرحلة المقبلة من أجل التتويج باللقب الأفريقي والتأهل لأولمبياد باريس 2024 وهو هدف أساسي لإسعاد الجماهير المصرية.

تأهل منتخب مصر الأولمبى بقيادة روجيريو ميكالي، إلى نهائيات بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، رغم التعادل السلبي أمام نظيره الزامبي، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، اليوم الأحد، بمدينة نيدولا، فى إياب المرحلة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 عاما.

واستفاد أولمبى الفراعنة من فوزه ذهابا بالقاهرة بهدفين دون رد، ليكون أول المتأهلين رسميا لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا التي تحتضنها المغرب العام الجاري.

وفاز منتخب مصر الأولمبي على زامبيا بثنائية نظيفة فى لقاء الذهاب الذى جمع بينهما في استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، وأحرز هدفي منتخب مصر إبراهيم عادل وعبد الرحمن عاطف.

وضم تشكيل المنتخب الأولمبى كلا من: "حمزة علاء في حراسة المرمى، وخط الدفاع أحمد عيد ومحمد أشرف ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وفي الوسط محمود صابر ومحمد شحاته وأحمد نبيل كوكا، وفي الهجوم إبراهيم عادل ومصطفى ميسي وأسامة فيصل".