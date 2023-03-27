شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام يهنئ بعثة المنتخب الأولمبى بالتأهل لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على الاتصال بمحمد بركات عضو المجلس، رئيس بعثة المنتخب الأولمبي في زامبيا، لتقديم التهنئة للجهاز الفني بقيادة روجيريو ميكالي واللاعبين، بعد التأهل المستحق لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بالمغرب على حساب زامبيا.
وأكد جمال علام خلال اتصاله ببعثة المنتخب الأولمبي، على استمرار الدعم في المرحلة المقبلة من أجل التتويج باللقب الأفريقي والتأهل لأولمبياد باريس 2024 وهو هدف أساسي لإسعاد الجماهير المصرية.
واستفاد أولمبى الفراعنة من فوزه ذهابا بالقاهرة بهدفين دون رد، ليكون أول المتأهلين رسميا لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا التي تحتضنها المغرب العام الجاري.
وضم تشكيل المنتخب الأولمبى كلا من: "حمزة علاء في حراسة المرمى، وخط الدفاع أحمد عيد ومحمد أشرف ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وفي الوسط محمود صابر ومحمد شحاته وأحمد نبيل كوكا، وفي الهجوم إبراهيم عادل ومصطفى ميسي وأسامة فيصل".