شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأحد 26 / 3 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد النادي الأهلي البوابات الخاصة بالدخول في مباراة فريقهم ضد الهلال السوداني يوم السبت المقبل في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر دخول جماهير الدرجة الأولى "يمين وشمال" من بوابة آل رشدان، والدرجة الثانية من بوابة صلاح سالم، والدرجة الثالثة "يمين" من البوابة القبلة لشارع النصر والدرجة الثالثة "شمال" من بوابة صلاح سالم، والمقصورة الأمامية والرئيسية من بوابة آل رشدان.

سيطرت حالة من الجدية والتركيز على لاعبي الأهلي خلال مرانهم الذي أقيم على ملعب مختار التتش اليوم الأحد، في إطار التحضير لمباراتهم ضد الهلال السوداني يوم السبت المقبل في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداده لمباراة الهلال السوداني المقرر لها مساء يوم السبت المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

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