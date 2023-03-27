شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأحد 26-3-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأحد 26-3-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها حسم البنك الأهلى تأهله لدور الثمانية من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة.

البنك الأهلى يهزم الزمالك بثلاثية نظيفة ويتأهل لربع نهائى كأس الرابطة

حسم البنك الأهلى تأهله لدور الثمانية من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات دور الـ16 من عمر مسابقة رابطة الأندية المحترفة.

أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن بطولة كأس رابطة الأندية مهمة جدا للأندية التى تدركها وتفهمها وتعد لاعبيها بشكل قوى للمباريات.

اقترب اليونانى تاكيس جونياس، المديرالفنى السابق لفريق بيراميدز، من تولى مهمة القيادة الفنية لفريق الزمالك خلفًا للبرتغالى جوسفالدو فيريرا الذى رحل عن القيادة الفنية بعد فسخ عقده التراضي وتنازله عن قيمة الشرط الجزائي المقدر بـ320 ألف دولار، بالإضافة إلى تنازله عن 200 ألف دولار قيمة مكافأة الفوز بالدوري الموسم الماضي، ووجه مجلس إدارة النادى الشكر للمدير الفني البرتغالي على الفترة الماضية وما قدمه للنادي منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق.

فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الطيران بنتيجة 40 / 20 فى إطار ربع نهائى مسابقة كأس مصر للرجال لكرة اليد للموسم المحلى 2022/2023، ليتأهل إلى نصف النهائى .