شكرا لقرائتكم خبر عن جونيور أجايى يتخلى عن العكاز ويُجرى أشعة للاطمئنان على قدمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى مسئولو نادى سموحة خبرا سعيدا بتخلى النيجيرى جونيور أجايى، لاعب الفريق السكندرى، عن العكاز، وبدأ فى المشى بشكل طبيعى ليبدأ مرحلة جديدة فى التأهيل استعدادا للعودة للملاعب.

ويجرى النيجيرى جونيور أجايى أشعة للاطمئنان على المسامير والشرائح فى قدمه من أجل معرفة حالته قبل وضع برنامج تأهيلى لللاعب من أجل العودة للملاعب مرة أخرى.

وكان النيجيري جونيور أجاى قد أجرى جراحة ناجحة في أحد مستشفيات الإسكندرية بعد إصابته بكسر في قصبة القدم، خلال إحدى المباريات الودية التي لعبها سموحة استعدادا للموسم الحالي.

وطالب أحمد سامى من اللاعبين ضرورة تسجيل هدف مبكر فى المباراة من أجل تحقيق الفوز الثالث على التوالى بعد الفوز على حرس الحدود والمقاولون العرب.

ويقوم أحمد سامى بمشاهدة مواجهة الإسماعيلى وغزل المحلة في كأس رابطة الأندية التي انتهت بفوز الدراويش بركلات الترجيح لدراسة نقاط القوة والضعف للدراويش قبل مواجهة الدورى.

يستعيد أحمد سامى العديد من اللاعبين الذين غابوا عن مواجهة سيراميكا، يأتي أبرزهم النيجيري صديق أوجولا العائد من الإصابة، وكذلك البنينى دوك ودودو الذى يشارك مع منتخب بلاده، بالإضافة إلى محمد نادى بعد التعافى من الإصابة بمزق السمانة.

ويحتل سموحة المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً واستقبلت شباكهم مثلها.