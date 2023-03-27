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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 26-3-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها تأهل فريق إنبي إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الرابطة المحترفة بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 6 / 5 في ركلات الترجيح.

إنبى يهزم بيراميدز بركلات الترجيح ويتأهل لربع نهائى كأس الرابطة

تأهل فريق إنبي إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الرابطة المحترفة بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 6 / 5 في ركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الرابطة المحترفة. ميكالى: المنتخب الأوليمبى نجح فى أول خطوة وهدفنا التتويج الأفريقى أعرب البرازيلى ميكالى، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم، عن سعادته لعبور محطة زامبيا الصعبة والتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بالمغرب والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن بطولة كأس رابطة الأندية مهمة جدا للأندية التى تدركها وتفهمها وتعد لاعبيها بشكل قوى للمباريات.

حسم البنك الأهلى تأهله لدور الثمانية من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات دور الـ16 من عمر مسابقة رابطة الأندية المحترفة.

حدد النادي الأهلي البوابات الخاصة بالدخول في مباراة فريقهم ضد الهلال السوداني يوم السبت المقبل في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تعقدت حسابات فريق بيراميدز فى دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، باحتساب نتيجة مباراة الذهاب أمام إسكو دي كارا التوجولي بفوز فيوتشر بثلاثية نظيفة، بعدما كانت المباراة قد انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

تأهل منتخب مصر الأولمبى بقيادة روجيريو ميكالي، إلى نهائيات بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، رغم التعادل السلبي أمام نظيره الزامبي، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، اليوم الأحد، بمدينة نيدولا، فى إياب المرحلة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

أعلن رجب عبد القادر، نائب رئيس النادي المصري، أن كامل أبو علي رئيس النادي سدد جميع المستحقات المتأخرة للجهاز الفنى واللاعبين بمبلغ يصل إلى 15 مليون جنيه، وقال عبد القادر فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أبو علي سدد اليوم كافة المستحقات المتأخرة للاعبين والجهاز الفني ومكافآت الفوز المتأخرة ومستحقات اللاعبين الأجانب، سواء بالمصري أو الدولار بمبلغ يصل إلى 15 مليون جنيه.

اقترب اليونانى تاكيس جونياس، المديرالفنى السابق لفريق بيراميدز، من تولى مهمة القيادة الفنية لفريق الزمالك خلفًا للبرتغالى جوسفالدو فيريرا الذى رحل عن القيادة الفنية بعد فسخ عقده التراضي وتنازله عن قيمة الشرط الجزائي المقدر بـ320 ألف دولار، بالإضافة إلى تنازله عن 200 ألف دولار قيمة مكافأة الفوز بالدوري الموسم الماضي، ووجه مجلس إدارة النادى الشكر للمدير الفني البرتغالي على الفترة الماضية وما قدمه للنادي منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق.

عقد الدكتور أحمد أبو الوفا، المعد النفسي لفريق الأهلي ، عدة جلسات مع لاعبى الفريق من أجل تأهيلهم معنوياً لمباراة الهلال السوداني، المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة، ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.