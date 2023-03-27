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الأهلى يهزم هليوبوليس ويواجه الزمالك فى نصف نهائى كأس مصر لكرة اليد رجال

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القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره هليوبوليس بنتيجة 34/3، فى إطار ربع نهائى مسابقة كأس مصر للرجال لكرة اليد للموسم المحلى 2022/2023، ليتأهل إلى نصف النهائى.

 

ومن المقرر أن يلتقى الأهلى نظيره الزمالك فى دور نصف النهائى، بعدما تأهل الأخير أيضا على حساب الطيران بنتيجة 40/20.

 

واستطاع الأهلى مصالحة الجماهير بعد الخسارة من الزمالك فى ختام المرحلة الثانية من دورى المحترفين بنتيجة 31 / 23.

 

حدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية.

 

وشهد قمة ختام الدور الثانى بالمرحلة الثانية بدورى المحترفين فوز الزمالك على الأهلى بنتيجة 31/23، واعتلاء صدارة الترتيب فى المواجهة التى جمعت بينهما أول أمس على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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