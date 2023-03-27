شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يهزم بيراميدز بركلات الترجيح ويتأهل لربع نهائى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق إنبي إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الرابطة المحترفة بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 6 / 5 في ركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الرابطة المحترفة.

ومن المقرر أن يلتقي إنبي مع الاتحاد السكندري في دور الثمانية من بطولة كأس الرابطة.

وسجل محمد ناصر مودي هدف التقدم لإنبي في الدقيقة 85 من عمر المباراة بمهارة فردية، ويمنح فريقه بطاقة الصعود إلى ربع نهائي كأس الرابطة.

وتعادل بيراميدز في الدقيقة 89 عن طريق كريم حافظ من متابعته لكرة عرضية من الجبهة اليمنى، ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل لربع نهائي كأس الرابطة.

وسجل ركلات الترجيح من إنبي كلا من علي فوزي ومحمد حامد وأحمد أمين قفة وأحمد كالوشا ومصطفى دويدار ورفيق كابو، ومن بيراميدز كلا من عبد الله السعيد ووليد الكرتي وأحمد توفيق وأحمد سامي وأحمد فتحي، بينما أهدر لبيراميدز كريم حافظ ومحمد الشيبي وأهدر لإنبي أحمد يوسف.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد دعدور

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ - أحمد فتحي

خط الوسط: محمد صادق - أحمد توفيق - عبد الله مجدي - محمود العربي أوكا - هشام محمد

خط الهجوم: دودو الجباس

وتواجد على مقاعد البدلاء: يوسف نادر - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - أوجو صامويل - سيف عزت - إبراهيم شتا - محمد سامي - محمود جمال - عبد الرحمن جودة.

فيما جاء تشكيل إنبي كالتالي: عبد العزيز البلعوطي فى حراسة المرمى، وأحمد يوسف، ومحمد حامد، وأحمد صبيحة، وديان ميليج، ومروان داوود، وعبد الرحمن عماد، وأحمد كالوشا، ومصطفى دويدار، وكريم الطيب، وناصر مودى.