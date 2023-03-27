شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يتعادل مع بيراميدز 1/1 بكأس الرابطة واللجوء إلى ركلات الترجيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق إنبي مع نظيره بيراميدز بهدف لكل فريق في المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الرابطة المحترفة، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطة.

وسجل محمد ناصر مودي هدف التقدم لإنبي في الدقيقة 85 من عمر المباراة بمهارة فردية، وتعادل بيراميدز في الدقيقة 89 عن طريق كريم حافظ من متابعته لكرة عرضية من الجبهة اليمنى.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد دعدور

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ - أحمد فتحي

خط الوسط: محمد صادق - أحمد توفيق - عبد الله مجدي - محمود العربي أوكا - هشام محمد

خط الهجوم: دودو الجباس

وتواجد على مقاعد البدلاء: يوسف نادر - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - أوجو صامويل - سيف عزت - إبراهيم شتا - محمد سامي - محمود جمال - عبد الرحمن جودة.

فيما جاء تشكيل إنبي كالتالي، عبد العزيز البلعوطي فى حراسة المرمى، وأحمد يوسف، ومحمد حامد، وأحمد صبيحة، وديان ميليج، ومروان داوود، وعبد الرحمن عماد، وأحمد كالوشا، ومصطفى دويدار، وكريم الطيب، وناصر مودى.