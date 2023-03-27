البنك الأهلى يهزم الزمالك بثلاثية نظيفة ويتأهل لربع نهائى كأس الرابطة

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القاهرة - سامية سيد - حسم البنك الأهلى تأهله لدور الثمانية من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات دور الـ16 من عمر مسابقة رابطة الأندية المحترفة.

سجل ثلاثية البنك الأهلى، كريم بامبو ومحمد هلال وعبد الله جمعة لاعب الزمالك بالخطأ فى مرماه.

الشوط الأول

بدأ الزمالك بنشاط هجومى مكثف لفرض السيطرة وانتزاع المبادرة الهجومية، وشكّل مصطفى شلبي أول خطورة على مرمى فريق البنك فى الدقيقة السادسة بعد مروره من جهة اليسار ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها سيف جعفر بلمسة من داخل منطقة الـ6 ياردات أبعدها الحارس محمد أبو جبل بشكل رائع من يمين مرماه إلى ركنية من جهة اليسار.

وأشهر مصطفى عثمان أول بطاقة صفراء لـ محمود شبانة في الدقيقة 22 من عمر المباراة بعد تدخل قوي على أقدام محمد هلال، مهاجم البنك الأهلى، وبعدها حاول فريق البنك استغلال انطلاقات الثلاثى رزاق سيسيه وموسي دياوارا ومحمد هلال ولكن دفاع الأبيض تصدى بكل قوة للهجمات.

وفى الدقيقة 32 توقفت المباراة لعلاج سعيدو سيمبوري لاعب فريق البنك الأهلي وسط غضب من لاعبي البنك بداعي عدم إخراج لاعبي الزمالك للكرة لعلاج اللاعب، قبل أن يتدخل الحكم ويحل الخلاف بين اللاعبين.

الشوط الثانى

شهدت الدقيقة 49 تهديد مرمى محمد عواد حارس مرمى الزمالك من قِبل موسى دياوارا لاعب البنك الأهلى بتسديدة قوية لكنها مرت على يسار الشباك البيضاء، وأجرى بابا فاسيليو المدير الفني للبنك التبديل الأول في الدقيقة 56 بخروج رزاق سيسيه ونزول كريم بامبو بسبب الإصابة.

وفى الدقيقة 57 أجرى بابا فاسيليو مدرب البنك الأهلى التبديل الثانى بدخول أحمد ياسر وخروج موسي دياوارا لتنشيط الخط الأمامى، وعلى الجانب الآخر دفع أحمد عبد المقصود مدرب الزمالك بالثنائى عمر جابر ويوسف أسامة نبيه مكان سيد نيمار وإبراهيما نداى لمحاولة هز شباك البنك.

وشهدت الدقيقة 70 تبديلان دفعة واحدة من بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلى بخروج باسم مرسى وأسامة إبراهيم ونزول محمود قاعود ومحمد بسيونى من أجل زيادة الكثافة الهجومية في الخط الأمامى للبنك.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمود حمدي الونش - محمود شبانة - سيد عبد الله "نيمار"، خط الوسط: محمد أشرف روقا - عمرو السيسي - سيف جعفر، خط الهجوم: مصطفى شلبي - ناصر منسي - إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: محمد نديم ومصطفى الزناري وعمر جابر ومحمد حسام «بيسو»، وأحمد عبد الرحيم «إيشو»، وأحمد بلحاج وعبد الله محمد ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.

ودخل البنك الأهلى المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد أبو جبل، خط الدفاع: سعيدو سيمبوري - محمود الجزار - أسامة إبراهيم - إسحاق يعقوبو، خط الوسط: محمد فتحي - حمدي علاء - محمد هلال - موسي دياوارا - رزاق سيسيه، خط الهجوم: باسم مرسي.

وجاءت قائمة بدلاء فريق البنك الأهلي على النحو التالي: أحمد صبحي، محمود قاعود، محمود سيد، كريم بامبو، عاصم صلاح، أحمد سعيد، أحمد ياسر، محمد بسيوني، أحمد ياسين.