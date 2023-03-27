شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بامبو يتقدم للبنك الأهلى فى شباك الزمالك بالدقيقة 82 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل كريم بامبو مهاجم البنك الأهلى هدف التقدم لفريقه فى شباك الزمالك فى الدقيقة 82 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات دور الـ16 من عمر مسابقة رابطة الأندية المحترفة.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمود حمدي الونش - محمود شبانة - سيد عبد الله "نيمار"، خط الوسط: محمد أشرف روقا - عمرو السيسي - سيف جعفر، خط الهجوم : مصطفى شلبي - ناصر منسي - إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: محمد نديم ومصطفى الزناري وعمر جابر ومحمد حسام «بيسو»، وأحمد عبد الرحيم «إيشو»، وأحمد بلحاج وعبد الله محمد ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.

ودخل البنك الأهلى المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد أبو جبل، خط الدفاع: سعيدو سيمبوري - محمود الجزار - أسامة إبراهيم - إسحاق يعقوبو، خط الوسط: محمد فتحي - حمدي علاء - محمد هلال - موسي دياوارا - رزاق سيسيه،خط الهجوم: باسم مرسي.

وجاءت قائمة بدلاء فريق البنك الأهلي علي النحو التالي: أحمد صبحي، محمود قاعود، محمود سيد، كريم بامبو، عاصم صلاح، أحمد سعيد، أحمد ياسر، محمد بسيوني، أحمد ياسين.