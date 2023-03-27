شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الطيران ويتأهل إلى نصف نهائى كأس مصر لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الطيران بنتيجة 40 / 20 فى إطار ربع نهائى مسابقة كأس مصر للرجال لكرة اليد للموسم المحلى 2022/2023، ليتأهل إلى نصف النهائى .

ونجح الزمالك فى تحقيق الفوز على غريمه التقليدى الأهلى فى ختام المرحلة الثانية بدورى المحترفين بنتيجة 31 / 23 يوم الجمعة الماضى.

ويشهد هذا الدور لقاءات بين كل من طلائع الجيش مع سبورتنج، وسموحة مع البنك الأهلى، والأهلى مع هليوبوليس.

كما حدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية.

وشهد قمة ختام الدور الثانى بالمرحلة الثانية بدورى المحترفين فوز الزمالك على الأهلى بنتيجة 31/23 واعتلاء صدارة الترتيب فى المواجهة التى جمعت بينهما أول أمس على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.