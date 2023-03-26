الامارات | حتا يهزم الحمرية ويقترب من الأضواء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق حتا فوزا ثمينا بفوزه على مضيفه الحمرية بهدفين لهدف واحد في المباراة التي اقيمت في ملعب الحمرية ضمن منافسات الجولة 27 لدوري الدرجة الاولى ليصبح رصيده 59 نقطة في المركز الأول وليبتعد بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه دبا الحصن والذي يبلغ رصيده 51 نقطة.

افتتح حتا تسجيل الأهداف عن طريق البريطاني بينيك افوبي، في الدقيقة 33 مستفيدا من ضربة ركنية لعبها راشد عيسى وسددها الهولندي ميشيل تي فوردي براسه لتصل الى افوبي الذي سددها قوية الى الشباك.

ونجح الحمرية من تسجيل هدف التعادل عن طريق السوري مارديك مارديكيان بعد تسديدة قوية من خارج الجزاء في الدقيقة 58، وليرتفع المستوى الفني للمباراة والتي كان الفريقان قريبين من تسجيل الاهداف قبل أن ينجح حتا من تسجيل هدفه الثاني عن طريق عبدالله جاسم والذي سدد كرته بالرأس داخل مرمى الحمرية في الدقيقة 90 بعد هجمة قادها الاعصار الحتاوي، وبهذه النتيجة تجمد رصيد الحمرية عند 44 نقطة وهبط للمركز الخامس في الترتيب.

وفي مباراة أخرى تعادل الجزيرة الحمراء بملعبه مع "جلف اف سي" بهدفين لكل منهما اذ سجل للجزيرة الحمراء الأرجنتيني جونزالو كوردوبا في الدقيقة 22، ومواطنه اكير سكوتو في الدقيقة (90+2) بالمقابل سجل لفريق “جلف اف سي" السنغالي محمد ديوب في الدقيقة 47 ومواطنه فالو ميندي في الدقيقة 50، وليصبح رصيد الجزيرة الحمراء 33 في المركز التاسع و"جلف اف سي" 31 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي مباراة ثانية نجح الفجيرة من الفوز بملعبه على فريق بينونة بثلاثة اهداف نظيفة ليصبح رصيده 29 نقطة في المركز الرابع عشر بينما تجمد رصيد بينونة عند 15 نقطة في المركز ما قبل الأخير، سجل للفجيرة مايد راشد في الدقيقة 30، واحمد مال الله (45+1)، وناصر خاطر في الدقيقة 86.