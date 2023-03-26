الامارات | «كاف» يقرر إحتساب اسكو كارا التوجولي خاسراً أمام فيوتشر المصري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي فيوتشر المصري تلقيه خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم(كاف) يفيد باحتساب نتيجة مباراته مع أسكو كارا التوجولي ببطولة الكونفدرالية لصالحه.

وتعادل اسكو كارا مع فيوتشر 1/1 في المباراة التي جرت بينهما ضمن منافسات المجموعة الثالثة ببطولة الكونفدرالية.

وذكر المركز الإعلامي لنادي فيوتشر اليوم الأحد، أن (كاف) قرر احتساب فريق أسكو كارا بطل توجو خاسراً في مباراته الأولى ضد فريق فيوتشر في دور المجموعات.

وأضاف: «بعد هذا القرار بات فريقنا متصدر المجموعة الثالثة ببطولة الكونفدرالية برصيد 10 نقاط».

وجاء في خطاب كاف لنادي فيوتشر، أن فريق أسكو كارا أشرك اللاعب كانجيفي تشوشوشي خلال مباراة فيوتشر رغم إيقافه، وهو ما يُعتبر مخالفا للوائح الاتحاد الأفريقي.

وبعد قرار كاف تساوي فريق فيوتشر مع الجيش الملكي ولكل منهما 10 نقاط بينما بيراميدز 8 نقاط واسكو كارا بلا رصيد.

يذكر أن الجيش الملكي كان ضامنا للتأهل للأدوار الإقصائية للبطولة قبل الجولة السادسة -الأخيرة-، لكن مع هذا القرار، بات من الممكن أن يودع المسابقة في الجولة الأخيرة، في الوقت الذي سيواجه فيه فريق فيوتشر مواطنه بيراميدز في الجولة ذاتها.