شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. استمرار التعادل السلبى بين الزمالك والبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر التعادل السلبى على مباراة الزمالك والبنك الأهلى المقامة بينهما حالياً على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات دور الـ16 من عمر مسابقة رابطة الأندية المحترفة، وذلك بعد مرور 75 دقيقة.

الشوط الأول

نشاط هجومى مكثف من الزمالك مع انطلاقة المباراة لفرض السيطرة وانتزاع المبادرة الهجومية وشكل مصطفى شلبي أول خطورة على مرمى فريق البنك فى الدقيقة السادسة بعد مروره من جهة اليسار ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها سيف جعفر بلمسة من داخل منطقة الــ6 ياردات أبعدها الحارس محمد أبو جبل بشكل رائع من يمين مرماه إلى ركنية من جهة اليسار.

أشهر مصطفى عثمان أول بطاقة صفراء لمحمود شبانة في الدقيقة 22 من عمر المباراة بعد تدخل قوي على أقدام محمد هلال، مهاجم البنك الأهلى، وبعدها حاول فريق البنك استغلال انطلاقات الثلاثى رزاق سيسيه وموسي دياوارا ومحمد هلال ولكن دفاع الأبيض تصدى بكل قوة للهجمات.

وفى الدقيقة 32 توقفت المباراة لعلاج سعيدو سيمبوري لاعب فريق البنك الأهلي وسط غضب من لاعبي البنك بداعي عدم إخراج لاعبي الزمالك للكرة لعلاج اللاعب، قبل أن يتدخل الحكم ويحل الخلاف بين اللاعبين.

الشوط الثانى

شهدت الدقيقة 49 تهديد مرمى محمد عواد حارس مرمى الزمالك من قبل موسى دياوارا لاعب البنك الأهلى بتسديدة قوية لوكنه مرت على يسار الشباك البيضاء، وأجرى بابا فاسيليو المدير الفني للبنك التبديل الأول في الدقيقة 56 بخروج رزاق سيسيه ونزول كريم بامبو بسبب الإصابة.

وفى الدقيقة 57 أجرى بابا فاسيليو مدرب البنك الأهلى التبديل الثانى بدخول أحمد ياسر وخروج موسي دياوارا لتنشيط الخط الأمامى، وعلى الجانب الأخر دفع أحمد عبد المقصود مدرب الزمالك بالثنائى عمر جابر ويوسف أسامة نبيه مكان سيد نيمار وإبراهيما نداى لمحاولة هز شباك البنك.

وشهدت الدقيقة 70 تبديلان دفعة واحدة من بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلى بخروج باسم مرسى وأسامة إبراهيم ونزول محمود قاعود ومحمد بسيونى من أجل زيادة الكثافة الهجومية في الخط الأمامى للبنك.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمود حمدي الونش - محمود شبانة - سيد عبد الله "نيمار"، خط الوسط: محمد أشرف روقا - عمرو السيسي - سيف جعفر، خط الهجوم : مصطفى شلبي - ناصر منسي - إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: محمد نديم ومصطفى الزناري وعمر جابر ومحمد حسام «بيسو»، وأحمد عبد الرحيم «إيشو»، وأحمد بلحاج وعبد الله محمد ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.

ودخل البنك الأهلى المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد أبو جبل، خط الدفاع: سعيدو سيمبوري - محمود الجزار - أسامة إبراهيم - إسحاق يعقوبو، خط الوسط: محمد فتحي - حمدي علاء - محمد هلال - موسي دياوارا - رزاق سيسيه، خط الهجوم: باسم مرسي.

وجاءت قائمة بدلاء فريق البنك الأهلي علي النحو التالي: أحمد صبحي، محمود قاعود، محمود سيد، كريم بامبو، عاصم صلاح، أحمد سعيد، أحمد ياسر، محمد بسيوني، أحمد ياسين.