شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبى بين بيراميدز وإنبى فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز ضد إنبى بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الرابطة المحترفة.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد دعدور

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ - أحمد فتحي

خط الوسط: محمد صادق - أحمد توفيق - عبد الله مجدي - محمود العربي أوكا - هشام محمد

خط الهجوم: دودو الجباس

وتواجد على مقاعد البدلاء: يوسف نادر - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - أوجو صامويل - سيف عزت - إبراهيم شتا - محمد سامي - محمود جمال - عبد الرحمن جودة.

فيما جاء تشكيل إنبي كالتالي، عبد العزيز البلعوطي فى حراسة المرمى، وأحمد يوسف، ومحمد حامد، وأحمد صبيحة، وديان ميليج، ومروان داوود، وعبد الرحمن عماد، وأحمد كالوشا، ومصطفى دويدار، وكريم الطيب، وناصر مودى.