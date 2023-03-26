شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعادل سلبيا مع البنك الأهلى فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل الزمالك سلبياً مع البنك الأهلى في الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات دور الـ16 من عمر مسابقة رابطة الأندية المحترفة.

بدأت المباراة بنشاط هجومى مكثف من الزمالك لفرض السيطرة، وشكّل مصطفى شلبي أول خطورة على مرمى فريق البنك فى الدقيقة السادسة بعد مروره من جهة اليسار ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها سيف جعفر بلمسة من داخل منطقة الــ 6 ياردات أبعدها الحارس محمد أبو جبل بشكل رائع من يمين مرماه إلى ركنية من جهة اليسار.

وأشهر مصطفى عثمان أول بطاقة صفراء لـ محمود شبانة في الدقيقة 22 من عمر المباراة بعد تدخل قوي على أقدام محمد هلال، مهاجم البنك الأهلى، وبعدها حاول فريق البنك استغلال انطلاقات الثلاثى رزاق سيسيه وموسي دياوارا ومحمد هلال ولكن دفاع الأبيض تصدى بكل قوة للهجمات.

وفى الدقيقة 32 توقفت المباراة لعلاج سعيدو سيمبوري لاعب فريق البنك الأهلي وسط غضب من لاعبي البنك بداعي عدم إخراج لاعبي الزمالك للكرة لعلاج اللاعب، قبل أن يتدخل الحكم ويحل الخلاف بين اللاعبين.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى : محمد عواد،خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمود حمدي الونش - محمود شبانة - سيد عبد الله "نيمار"، خط الوسط: محمد أشرف روقا - عمرو السيسي - سيف جعفر،خط الهجوم : مصطفى شلبي - ناصر منسي - إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: محمد نديم ومصطفى الزناري وعمر جابر ومحمد حسام «بيسو»، وأحمد عبد الرحيم «إيشو»، وأحمد بلحاج وعبد الله محمد ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.

ودخل البنك الأهلى المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمي: محمد أبو جبل، خط الدفاع: سعيدو سيمبوري - محمود الجزار - أسامة إبراهيم - إسحاق يعقوبو، خط الوسط: محمد فتحي - حمدي علاء - محمد هلال - موسي دياوارا - رزاق سيسيه،خط الهجوم: باسم مرسي.

وجاءت قائمة بدلاء فريق البنك الأهلي علي النحو التالي: أحمد صبحي، محمود قاعود، محمود سيد، كريم بامبو، عاصم صلاح، أحمد سعيد، أحمد ياسر، محمد بسيوني، أحمد ياسين.