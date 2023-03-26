شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. الزمالك يضغط والبنك الأهلى يحافظ على التعادل السلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر التعادل السلبى على مباراة الزمالك والبنك الأهلى المقامة بينهما حالياً على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات دور الـ16 من عمر مسابقة رابطة الأندية المحترفة، بعد مرور 30 دقيقة.

بدأت المباراة بنشاط هجومى مكثف من الزمالك لفرض السيطرة، وشكل مصطفى شلبي أول خطورة على مرمى فريق البنك فى الدقيقة السادسة بعد مروره من جهة اليسار ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها سيف جعفر بلمسة من داخل منطقة الــ 6 ياردات أبعدها الحارس محمد أبو جبل بشكل رائع من يمين مرماه إلى ركنية من جهة اليسار.

أشهر مصطفى عثمان أول بطاقة صفراء لـ محمود شبانة في الدقيقة 22 من عمر المباراة بعد تدخل قوي على أقدام محمد هلال، مهاجم البنك الأهلى، وبعدها حاول فريق البنك استغلال انطلاقات الثلاثى رزاق سيسيه وموسي دياوارا ومحمد هلال ولكن دفاع الأبيض تصدى بكل قوة للهجمات.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى : محمد عواد،خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمود حمدي الونش - محمود شبانة - سيد عبد الله الله "نيمار"،خط الوسط: محمد أشرف روقا - عمرو السيسي - سيف جعفر،خط الهجوم : مصطفى شلبي - ناصر منسي - إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: محمد نديم ومصطفى الزناري وعمر جابر ومحمد حسام «بيسو»، وأحمد عبد الرحيم «إيشو»، وأحمد بلحاج وعبد الله محمد ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.

ودخل البنك الأهلى المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمي: محمد أبو جبل، خط الدفاع: سعيدو سيمبوري - محمود الجزار - أسامة إبراهيم - إسحاق يعقوبو، خط الوسط: محمد فتحي - حمدي علاء - محمد هلال - موسي دياوارا - رزاق سيسيه، خط الهجوم: باسم مرسي.

وجاءت قائمة بدلاء فريق البنك الأهلي علي النحو التالي: أحمد صبحي، محمود قاعود، محمود سيد، كريم بامبو، عاصم صلاح، أحمد سعيد، أحمد ياسر، محمد بسيوني، أحمد ياسين.