شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين الزمالك والبنك الأهلى بعد مرور 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر التعادل السلبى على أول 15 دقيقة من عمر مباراة الزمالك والبنك الأهلى المقامة بينهما حاليا على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات دور الـ16 من عمر مسابقة رابطة الأندية المحترفة.

نشاط هجومى مكثف من الزمالك مع انطلاقة المباراة لفرض السيطرة وانتزاع المبادرة الهجومية وشكل مصطفى شلبي أول خطورة على مرمى فريق البنك فى الدقيقة السادسة بعد مروره من جهة اليسار ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها سيف جعفر بلمسة من داخل منطقة الــ 6 ياردات أبعدها الحارس محمد أبو جبل بشكل رائع من يمين مرماه إلى ركنية من جهة اليسار.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى : محمد عواد،خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمود حمدي الونش - محمود شبانة - سيد عبد الله الله "نيمار"،خط الوسط: محمد أشرف روقا - عمرو السيسي - سيف جعفر،خط الهجوم : مصطفى شلبي - ناصر منسي - إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: محمد نديم ومصطفى الزناري وعمر جابر ومحمد حسام «بيسو»، وأحمد عبد الرحيم «إيشو»، وأحمد بلحاج وعبد الله محمد ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.

ودخل البنك الأهلى المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمي: محمد أبو جبل،خط الدفاع: سعيدو سيمبوري - محمود الجزار - أسامة إبراهيم - إسحاق يعقوبو، خط الوسط: محمد فتحي - حمدي علاء - محمد هلال - موسى دياوارا - رزاق سيسيه،خط الهجوم: باسم مرسي.

وجاءت قائمة بدلاء فريق البنك الأهلي علي النحو التالي: أحمد صبحي، محمود قاعود، محمود سيد، كريم بامبو، عاصم صلاح، أحمد سعيد، أحمد ياسر، محمد بسيوني، أحمد ياسين.