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حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 26-3-2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 26-3-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها تأهل منتخب مصر الأولمبى بقيادة روجيريو ميكالي، إلى نهائيات بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، رغم التعادل السلبى أمام نظيره الزامبي، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين، اليوم الأحد، بمدينة نيدولا، فى إياب المرحلة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 عامًا. 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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