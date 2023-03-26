- 1/11
- 2/11
- 3/11
- 4/11
- 5/11
- 6/11
- 7/11
- 8/11
- 9/11
- 10/11
- 11/11
شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 26-3-2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 26-3-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها تأهل منتخب مصر الأولمبى بقيادة روجيريو ميكالي، إلى نهائيات بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، رغم التعادل السلبى أمام نظيره الزامبي، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين، اليوم الأحد، بمدينة نيدولا، فى إياب المرحلة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 عامًا.
"وادى دجلة" يرفع سعر العضوية إلى 250 ألف جنيه خلال أيام.. وزيادة جديدة بقيمة 50 ألف قبل نهاية 2023
المنتخب الأولمبى يتعادل مع زامبيا ويتأهل لأمم أفريقيا تحت 23 سنة
فيتوريا يدرس الدفع بـ محمد صلاح مهاجما صريحا فى لقاء العودة أمام مالأوى
جلسات معنوية لتأهيل لاعبى الأهلى قبل مباراة الهلال فى دورى الأبطال
كولر يراقب أداء رباعى الأهلى مع المنتخب الأولمبى اليوم
المصرى يبدأ مفأوضات التجديد مع إيزى إيميكا قبل انتهاء تعاقده