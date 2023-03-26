شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 26-3-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 26-3-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها تأهل منتخب مصر الأولمبى بقيادة روجيريو ميكالي، إلى نهائيات بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، رغم التعادل السلبى أمام نظيره الزامبي، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين، اليوم الأحد، بمدينة نيدولا، فى إياب المرحلة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

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