ميكالى: المنتخب الأوليمبى نجح فى أول خطوة وهدفنا التتويج الأفريقى

القاهرة - سامية سيد - أعرب البرازيلى ميكالى، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم، عن سعادته لعبور محطة زامبيا الصعبة والتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بالمغرب والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقال ميكالى: شكرا للاعبين الأبطال، كانوا عند حسن الظن بهم، حققوا صعودا مستحقا أمام فريق شرس وعنيد خاصة على ملعبه ووسط جمهوره المهووس بكرة القدم، قدمنا مباراتين فى منتهى الروعة، ولاعبونا كانوا على قدر الحدث ونجحوا فى تحقيق الهدف من الجولة وهو الصعود إلى أمم أفريقيا، كما يعد ذلك خطوة مهمة وضرورية نحو حلم التأهل للأولمبياد، والآن أستطيع أن أحلم مع اللاعبين الشجعان التتويج بالبطولة الأفريقية القادمة فى المغرب، نعم مصر تستطيع ولدينا جيل واعد.

وأضاف ميكالى: نحن نعمل هنا من أجل إسعاد الجمهور المصري وتحقيق أحلامه، بذلنا مجهود غزير ولا يزال ينتظرنا الكثير، واجهنا صعوبات فى زامبيا أبرزها أرضية الملعب السيئة والجمهور الغفير، ولكن لاعبينا كانوا أبطالا ونفذوا المطلوب منهم وأكثر، وأقول للجمهور المصري انتظروا جيلا أوليمبيا قويا.