شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: بطولة كأس الرابطة مهمة وهناك لاعبون لا يستحقون اللعب فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن بطولة كأس رابطة الأندية مهمة جدا للأندية التى تدركها وتفهمها وتعد لاعبيها بشكل قوى للمباريات.

وقال أيمن يونس، فى تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة أون تايم سبورتس: "فى البداية الأندية ظنت أن كأس رابطة الأندية ليست لها قيمة ولكن اليوم اكتشفوا أهميتها الكبيرة فى تجهيز اللاعبين المهمين".

وأضاف أيمن يونس: "أن الزمالك أمامه فرصة حلوة لإعادة الحياة لأكثر من لاعب، وهو ما رأيناه فى التشكيل مثل عودة عبد الله جمعة وإبراهيما نداى ومنح الفرصة لناصر منسى وعودة محمد عواد، كل دى مكاسب يقدر الزمالك يكسبها من هذه المباراة".

وتابع أيمن يونس: "هناك لاعبون لا يستحقون ارتداء قميص الزمالك، وهذا الكلام معروف ويحتاج مراجعة كبيرة وكذلك فى الأهلى والإسماعيلى والأندية التى لها تاريخ، ولكن على اللاعبين أن يقدروا حجم قميص الزمالك ويستعيدوا ثقتهم ويقدموا المستوى المميز".

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة البنك الأهلي المقرر لها اليوم الأحد في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس رابطة الأندية، والتي ستقام باستاد المقاولون العرب.

ويقود الفريق فنيا في لقاء اليوم كل من: أحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدي.

ويضم التشكيل كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود حمدي الونش - محمود شبانة - سيد عبد الله " نيمار".

خط الوسط: محمد أشرف روقا - عمرو السيسي - سيف جعفر

خط الهجوم : مصطفى شلبي - ناصر منسي - إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد نديم ومصطفى الزناري وعمر جابر ومحمد حسام " بيسو" وأحمد عبد الرحيم " ايشو" وأحمد بلحاج وعبد الله محمد ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.